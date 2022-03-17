Виникла сильна пожежа. Зараз вогонь розповсюдився на приватні житлові будинки.

До теми Харків задихається: на найбільшому ринку Східної Європи "Барабашово" сильна пожежа

Такі дані станом на 19:00 повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Наразі невідомо, скільки саме будинків постраждало.

Однак повідомили, що вогонь поширився по всій площі найбільшого ринку Східної Європи.

Рятувальник загинув

Окрім цього, 17 березня о 14:40 під час гасіння пожежі на території ринку внаслідок артилерійського ворожого обстрілу загинув співробітник ДСНС. Ще один рятувальник – поранений.

Через обстріли окупантів деякий час підрозділи ДСНС до гасіння не залучали. Однак зараз вимушені продовжити гасити пожежу, навіть попри обстріли.

Наразі до гасіння залучили приблизно 70 осіб та 21 одиницю техніки ДСНС.

У Харкові через обстріли терористів трапилася сильна пожежа / Фото Суспільного