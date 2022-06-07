На Харківщині тривають активні бої наших захисників та захисниць з російськими окупантами. Ворог намагається втримати свої позиції та продовжує завдавати важких ударів по мирному населенню.

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Росіяни можуть знову обстріляти Харків та область

Харків та область знову опинилися під вогнем російських окупантів. Ворог не може встояти перед нашими героїчними воїнами, тому намагається зігнати свою злість обстрілами мирних та беззбройних людей.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти обстріляли Харків та населені пункти Черкаська Лозова, Слатине та Коробочкіне. На жаль, російські окупанти вбили як мінімум трьох мирних людей, ще шестеро отримали поранення. Зараз встановлюються точна кількість жертв, постраждалих та масштаби завданих руйнувань.

Обстріли сьогодні ще можуть продовжитися. Отже, перебувати на вулицях зараз дуже небезпечно. Закликаю усіх по можливості залишатися в укриттях! Будьте обережні і бережіть себе!

– закликав Синєгубов.

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