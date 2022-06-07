Про актуальну ситуацію на головних напрямках бойових дій розповіли в українському Генштабі. Найбільш напружена ситуація саме на Сході – Луганщині, Донеччині, а також Харківщині.
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Противник веде бої задля утримання позицій
Війська окупанта в Харківській області ведуть активні бої – все задля того, аби не поступитись позиціями українським військовим. Наших захисників обстрілює ворожа артилерія. Також загарбники постійно мінують місцевість.
Інтенсивність дій ворожої авіації знизилась
У Генштабі зазначили: сили противника продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів. Під загрозою – не лише військова, а й цивільна інфраструктура. Проте українські військові кажуть, що дуже вдало діють наші Повітряні сили. Саме завдяки їхньому професіоналізму, інтенсивність дій ворожої авіації значно знизилась.
Окупанти продовжували наступ в районі Ізюма
Раніше 7 червня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що російські війська продовжують наступати в районі Ізюма. Зокрема мовиться про активність поблизу Довгенького та Долини. Проте при цьому у ворога – великі втрати в особовому складі та техніці.
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Ситуація на Харківщині: останні новини
- Під вогнем окупантів залишається і обласний центр. Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що внаслідок останнього обстрілу міста загинула людина, ще троє отримали поранення. Ворог гатить по житлових кварталах.
- За інформацією "Схем", саме на Харківщині російські війська споруджують понтонно-залізничну переправу. Мовиться про переправу через річку Оскіл.
- Будівництво розпочали біля міста Куп'янськ-Вузловий.
- Ввечері 5 червня росіяни обстрілювали Харків протягом пів години. Вороги не зупинялись ні на хвилину. Вибухи були у північних та східних районах міста.
- 4 червня росіяни обстріляли вкотре місто Балаклію. Поранення отримали 8 осіб, серед них 11-річна дитина. Під вогнем опинився і Ізюмський район.
- Також під частими обстрілами і село Циркуни Харківського району.
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