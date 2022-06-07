Об актуальной ситуации на главных направлениях боевых действий рассказали в украинском Генштабе. Наиболее напряженная ситуация именно на Востоке – Луганской, Донецкой, а также Харьковской области.

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Противник ведет бои для удержания позиций

Войска оккупанта в Харьковской области ведут активные бои – все для того, чтобы не уступить позиции украинским военным. Наших защитников обстреливает вражеская артиллерия. Также захватчики постоянно минируют местность.

Интенсивность действий вражеской авиации снизилась

В Генштабе отметили: силы противника продолжают наносить авиационные и ракетные удары. Под угрозой – не только военная, но и гражданская инфраструктура. Однако украинские военные говорят, что очень удачно действуют наши воздушные силы. Именно благодаря их профессионализму интенсивность действий вражеской авиации значительно снизилась.

Оккупанты продолжали наступление в районе Изюма

Ранее 7 июня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что российские войска продолжают наступать в районе Изюма. В частности, речь идет об активности вблизи Долгенького и Долины. Однако при этом у врага большие потери в личном составе и технике.

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Ситуация в Харьковской области: последние новости

Под огнем оккупантов остается и областной центр. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в результате последнего обстрела города погиб человек, еще трое получили ранения. Враг стреляет по жилым кварталам.

По информации "Схем", именно в Харьковской области российские войска сооружают понтонно-железнодорожную переправу. Речь идет о переправе через реку Оскол.

Строительство было начато возле города Купянск-Узловой.

Вечером 5 июня россияне обстреливали Харьков в течение получаса. Враги не останавливались ни на минуту. Взрывы были в северных и восточных районах города.

4 июня россияне обстреляли еще раз город Балаклею. Ранения получили 8 человек, среди них 11-летний ребенок. Под огнем оказался и Изюмский район.

Также под частыми обстрелами и село Циркуны Харьковского района.

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