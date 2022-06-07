В Харьковской области продолжаются активные бои наших защитников и защитниц с российскими оккупантами. Враг пытается удержать свои позиции и продолжает наносить тяжелые удары по мирному населению.

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Россияне могут снова обстрелять Харьков и область

Харьков и область снова оказались под огнем российских кафиров. Враг не может устоять перед нашими героическими воинами, поэтому пытается согнать свою злобу обстрелами мирных и безоружных людей.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, кафиры обстреляли Харьков и населенные пункты Черкасская Лозовая, Слатино и Коробочкино. К сожалению, российские кафиры убили как минимум трех мирных людей, еще шестеро получили ранения. В настоящее время устанавливается точное количество жертв, пострадавших и масштабы нанесенных разрушений.

Обстрелы сегодня еще могут продолжиться. Следовательно, находиться на улицах сейчас очень опасно. Призываю всех по возможности оставаться в укрытиях! Будьте осторожны и берегите себя!

– призвал Синегубов.

Война России против Украины: коротко о последних новостях

Российские кафиры на Донбассе пытаются ремонтировать свою технику на объектах гражданской инфраструктуры. Оккупантам не хватает резервов , поэтому они пытаются починить все то, что у них осталось.

Героическим воинам ВСУ удается сдерживать наступление российских кафиров на Бахмутском направлении. Враг бросает в бой большие силы, но успеха нет.

Оккупантов начала "добывать" украинская жара. Они достаточно воюют в зимней форме , которую получили для "скорого захвата Украины". Выдавать новую экипировку им никто не собирается, у них даже возникли проблемы с поставкой воды. Кроме того, из-за безумных потерь о ротации они могут забыть. Кафиры рассказывают, что они деморализованы.

На складе боеприпасов для реактивных систем залпового огня в Белгородской области возник пожар . Оккупанты списали события на "неосторожность", согласно их заявлениям, пострадавших нет.

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