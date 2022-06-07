Безумное наступление российских кафиров на Донбасс продолжается. Враг хочет любой ценой выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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Россияне ремонтируют свою технику

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что благодаря удачным действиям наших защитников и защитниц российские кафиры снизили интенсивность применения своей авиации. Враг начал сосредотачиваться на активных наземных действиях и ракетных обстрелах инфраструктурных объектов в глубине территории Украины.

Также известно, что враг несет большие потери личного состава и техники, а больших резервов не имеет. Поэтому кафиры пытаются отремонтировать свою боевую технику на объектах гражданской инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.

Ситуация на фронте: коротко о главном

В Харьковской области россияне пытаются удержать занятые рубежи и остановить контрнаступление ВСУ. Враг обстреливает наших защитников и защитниц своей артиллерией, а также активно минирует территорию. Продолжаются горячие бои.

На Бахмутском направлении враг ведет активные наступательные действия , но успеха нет – ВСУ сдерживают продвижение россиян и дают оккупантам безумный отпор. Также нашим воинам удалось отразить атаки захватчиков в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС.

Российские кафиры начали страдать от бешеной украинской жары. Они собирались быстро захватить Украину, поэтому до сих пор воюют в зимней форме . У них начались проблемы с водоснабжением, поэтому палящее солнце очень сильно их деморализировало. Кроме того, они стали жаловаться на отсутствие ротации, ведь мобилизация проваливается, а большими запасами "пушечного мяса" кафиры похвастаться не могут.

Нашим героическим воинам удалось ликвидировать россиянина, который мог быть причастен к расстрелам на Майдане. В частности, о его "участии в событиях на Майдане" написал в некрологе российский чиновник.

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