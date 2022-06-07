Украинские воины сдерживают россиян возле Камышевахи. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 7 июня.

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Где враг терпит неудачу

На Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают штурмовые действия в районе населенного пункта Камышеваха,

– рассказали в Генштабе.

Неудачным для россиян оказался и штурм в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС.

Еще одна приятная для нас неудача постигла путинских военных у Нагорного. В частности, во время штурма населенного пункта украинские защитники нанесли огневое поражение подразделениям оккупантов. Поэтому россияне были вынуждены вернуться на старые позиции.

Обратите внимание! На войне против Украины погибло колоссальное количество российских кафиров. По состоянию на утро 7 мая потери личного состава врага составляют 31 360 бойцов . Кроме того, наши воины уничтожили множество российских танков, авиации, артиллерийских систем, дронов, средств ПВО, реактивных систем залпового огня.

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Какая ситуация в других направлениях

На Северском направлении россияне обстреливали приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей.

Активные бои враг ведет в Харьковском направлении. Там россияне хотят удержать занятые рубежи. Кроме того, они активно обстреливают наших военных, жилые районы, а также минуют территории. Ранее мэр Харькова рассказал, что в результате вражеских обстрелов 7 июня погиб 1 человек, а еще трое - получили ранения.

На Славянском направлении кафиры сосредотачивают усилия на подготовке к наступлению на Славянск. Также известно, что они открывали огонь по Большой Камышевахе, Долине, Курульке, Грушувасе, Красной Поляне и Шнуркам.

Из ствольной и реактивной артиллерии россияне били по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкино, что на Северодонецком направлении.

В Генштабе отметили, что благодаря эффективной работе украинской противовоздушной обороны враг все меньше использует свою авиацию. Все усилия кафиры сосредоточиваются на поддержке действий наземной группировки, а также нанесении ракетных ударов по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины.

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