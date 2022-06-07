Украинские воины сдерживают россиян возле Камышевахи. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 7 июня.
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Где враг терпит неудачу
На Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают штурмовые действия в районе населенного пункта Камышеваха,
– рассказали в Генштабе.
Неудачным для россиян оказался и штурм в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС.
Еще одна приятная для нас неудача постигла путинских военных у Нагорного. В частности, во время штурма населенного пункта украинские защитники нанесли огневое поражение подразделениям оккупантов. Поэтому россияне были вынуждены вернуться на старые позиции.
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Какая ситуация в других направлениях
- На Северском направлении россияне обстреливали приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей.
- Активные бои враг ведет в Харьковском направлении. Там россияне хотят удержать занятые рубежи. Кроме того, они активно обстреливают наших военных, жилые районы, а также минуют территории. Ранее мэр Харькова рассказал, что в результате вражеских обстрелов 7 июня погиб 1 человек, а еще трое - получили ранения.
- На Славянском направлении кафиры сосредотачивают усилия на подготовке к наступлению на Славянск. Также известно, что они открывали огонь по Большой Камышевахе, Долине, Курульке, Грушувасе, Красной Поляне и Шнуркам.
- Из ствольной и реактивной артиллерии россияне били по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкино, что на Северодонецком направлении.
В Генштабе отметили, что благодаря эффективной работе украинской противовоздушной обороны враг все меньше использует свою авиацию. Все усилия кафиры сосредоточиваются на поддержке действий наземной группировки, а также нанесении ракетных ударов по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины.
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