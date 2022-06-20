Эксклюзивные детали ракетных обстрелов 24 каналу рассказала корреспондент Анна Черненко. Она также отметила, что один из снарядов попал прямо перед входом в университет, взрывной волной выбило все окна и выбило входные двери кабинетов.
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Удар был очень мощным, смягчающее действие от снаряда выполнил асфальт, отмечает корреспондент из Харькова.
Как выглядел биотехнологический университет когда-то и после обстрела россиянами
Анна Черненко рассказывает, что этот университет готовит ветеринаров, которые работают в Харьковской области и по всей Украине. Разрушение этого учебного заведения однозначно влияет на украинское образование, ведь здесь есть старинные аудитории.
На территории университета также есть музей, где находятся мировые экспонаты, у которых аналогов.
Несколько студентов, проживающих в общежитии и преподаватели университета, почти сразу после удара прибыли и начали убирать территорию, добавляет журналистка.
К сожалению, в результате этой ракетной атаки есть 1 погибший,
– говорит Анна Черненко.
Больше фото разрушений Харьковского биотехнологического университета / Фото Анны Черненко для 24 канала
Что известно о ситуации в Харьковской области
- Российские оккупанты обстреляли Харьков кассетными боеприпасами. Об этом сообщили в Amnesty International. Кроме того, отметили, что такие снаряды запрещены в мире, поскольку наносят чрезмерные повреждения и оказывают неизбирательное действие.
- Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что интенсивность обстрелов Харькова уменьшилась, однако россияне используют более мощные бомбы и ракеты. Именно поэтому разрушения, которые сейчас испытывает город, очень значительные.
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что ситуация в Харьковской области обострилась. По его словам, российские оккупанты бросили оперативные резервы на север Харьковской области.
- Арестович сообщил, что бои продолжаются в районе Казачьей Лопани, Терновой, в районе Байрака и Борщевой. То есть именно туда пытаются двигаться наши защитники и контратаковать противника.
- Ночью 17 июня российские оккупанты обстреляли Золочев Харьковской области запрещенными кассетными снарядами. По данным главы Золочевской общины Виктора Коваленко, в результате российского обстрела повреждены 7 домов, информации о раненых и погибших пока нет.
- Во время воздушной тревоги вечером 16 июня в Харькове местные издания сообщили о взрывах. Такую информацию также подтвердил Сергей Стерненко, отметив, что по Харькову слышны громкие "прилеты".
- В Харьковской области во временно оккупированной Балаклее российские захватчики запретили местным покидать город в течение 2 лет. Российские изверги обещают наказывать тех, кто таки будет пытаться эвакуироваться из города.