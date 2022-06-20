Эксклюзивные детали ракетных обстрелов 24 каналу рассказала корреспондент Анна Черненко. Она также отметила, что один из снарядов попал прямо перед входом в университет, взрывной волной выбило все окна и выбило входные двери кабинетов.

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Удар был очень мощным, смягчающее действие от снаряда выполнил асфальт, отмечает корреспондент из Харькова.

Как выглядел биотехнологический университет когда-то и после обстрела россиянами

Анна Черненко рассказывает, что этот университет готовит ветеринаров, которые работают в Харьковской области и по всей Украине. Разрушение этого учебного заведения однозначно влияет на украинское образование, ведь здесь есть старинные аудитории.

На территории университета также есть музей, где находятся мировые экспонаты, у которых аналогов.

Несколько студентов, проживающих в общежитии и преподаватели университета, почти сразу после удара прибыли и начали убирать территорию, добавляет журналистка.

К сожалению, в результате этой ракетной атаки есть 1 погибший,

– говорит Анна Черненко.

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