О деталях обстрела Золочева рассказал глава Золочевской общины Виктор Коваленко. По его словам, обстрел произошел около 2:00 в ночь на 17 июня.

Примечательно, что ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению российской техники в районе Новой Каховки.

По предварительным данным, в результате российских обстрелов повреждены семь домов. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.



Последствия ночных обстрелов Золочева 17 июня / Фото Виктора Коваленко

Обстрелы Золочева

Золочев размещен к северу от Харькова в сторону русской границы.

Вечером 16 июня Генштаб ВСУ в своем отчете сообщил, что в течение дня на Харьковском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Золочев, Уды, Байрак, Победа, Рубежное, Верхний Салтов, Печенеги и Лебяже.

Утром 17 июня военные сообщили, что противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Кочубиевка, недалеко от Золочева. Наши воины ответили метким огнем и враг отошел.

Перед тем в ночь на 14 июня около 4:30 Золоче снарядами на парашютах. Погибших или раненых нет, повреждены четыре дома.

Россия использует кассетные снаряды в Харьковской области

15 июня кафиры обстреляли кассетными снарядами Барвенково.

Также не раз кассетные бомбы использовались для обстрела Харькова. Следователи Службы безопасности Украины исследовали результаты обстрелов Северной Салтовки. Этот жилой район города пострадал от вражеских бомбардировок и обстрелов больше всего. По предварительным выводам экспертов, среди ряда вооружений, которым кафиры били по Харькову, они также применяли для ударов по Северной Салтовке запрещенные в большинстве цивилизованных стран мира кассетные боеприпасы.

Чем опасны кассетные бомбы

Кассетные боеприпасы – это авиабомбы, артиллерийские снаряды или ракеты, которые вместо одного крупного взрывного снаряда содержат десятки или даже сотни меньших суббоеприпасов.

После запуска кассетная бомба или ракета тормозит в заданной точке и разбрасывает миниснаряды по большой площади - размером в одно или два футбольных поля. Это позволяет одной бомбе-носителю уничтожить множество целей вместо одной.

Кассетные боеприпасы угрожают гражданскому населению по двум причинам. Во-первых, они поражают широкую площадь, не отличая солдат от мирных обитателей.

Во-вторых, не все миниснаряды взрываются при ударе. До четверти суббоеприпасов могут оставаться на земле и представлять опасность для гражданского населения в течение месяцев, лет или даже десятилетий после конфликта. Некоторые миниснаряды имеют яркую окраску или выглядят как шарики или цилиндры, привлекая детей. Из-за небольшого размера снаряды могут не заметить фермеры, которые обрабатывают поле.

Жертвами кассетных боеприпасов во всем мире стали с 1960-х до 2020 года более 22 тысяч человек. При этом более 18 тысяч из них пострадали не от удара снаряда, а от неразорванных суббоеприпасов.

Поэтому применение кассетных бомб в населенных районах считается тяжким нарушением международного гуманитарного права. Это запрещено конвенцией о кассетных боеприпасах в 2008 году. Эта конвенция начала действовать в 2010 году. Ее подписали более 100 стран. В то же время, некоторые крупнейшие производители кассетных боеприпасов и страны с большими запасами этого оружия отказались подписывать конвенцию. Это США, Россия, Китай, Индия, Пакистан и Бразилия.

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