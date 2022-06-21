Об этом 24 каналу сообщила корреспондентка из Харькова. Она подчеркнула, что в течение последней ночи было 2 вражеских ракетных удара по городу.

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Россияне обстреляли колледж

По словам журналистки, одна из российских ракет попала в жилищно-коммунальный колледж. К счастью, погибших и пострадавших в результате этого обстрела нет. Она добавила, что охрана находилась в теплице учебного заведения.

"Вражеской ракетой разбили центральный корпус, рухнули 5 этажей здания. По предварительной оценке специалистов, учебный корпус разрушен на 40% – 60%", – рассказала корреспондентка.

Ужасные последствия обстрела жилищно-коммунального колледжа в Харькове / Фото Анны Черненко, 24 канал

Полиция назвала обстрелы геноцидом

Она подчеркнула, что никто не может понять, почему россияне били по учебному заведению. Полиция, работавшая на месте, назвала это геноцидом, поскольку в течение последних дней российские изверги целят по гражданским образовательным объектам.

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"Поражает то, что уже 2 сутки подряд россияне целенаправленно уничтожают украинские учебные заведения. Вчера, 20 июня, оккупанты обстреляли зооветеринарную академию в Малой Даниловке и железнодорожный лицей в Люботине. То есть сегодня пострадало уже 3 учебных заведения", – подчеркнула журналистка.

Не первый обстрел

Она отметила, что это уже не первый обстрел этого жилищно-коммунального колледжа. По информации, по нему захватчики били еще в марте 2022 года.

В результате мартовского обстрела повреждено общежитие – от прилета осталась дыра на уровне 4 – 5 этажей. Кроме того, в теплицах избило стеклянные крыши, поэтому из-за холода многие растения умерли.

В марте оккупанты уничтожили много теплиц колледжа / Фото Анны Черненко, 24 канал

"После первого удара студенты и преподаватели начали ремонтировать поврежденное имущество своими силами. Однако сейчас говорят, что сами не справятся с масштабным восстановлением", – отметила корреспондентка.

Она также отметила, что здесь учат ландшафтных дизайнеров. Студенты колледжа хотят принять участие в разработке проектов для восстановленного учебного заведения.

Корреспондентка рассказала о последствиях обстрела колледжа в Харькове: смотрите видео



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