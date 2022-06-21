Об этом 24 каналу сообщила корреспондентка из Харькова. Она подчеркнула, что в течение последней ночи было 2 вражеских ракетных удара по городу.
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Россияне обстреляли колледж
По словам журналистки, одна из российских ракет попала в жилищно-коммунальный колледж. К счастью, погибших и пострадавших в результате этого обстрела нет. Она добавила, что охрана находилась в теплице учебного заведения.
"Вражеской ракетой разбили центральный корпус, рухнули 5 этажей здания. По предварительной оценке специалистов, учебный корпус разрушен на 40% – 60%", – рассказала корреспондентка.
Ужасные последствия обстрела жилищно-коммунального колледжа в Харькове / Фото Анны Черненко, 24 канал
Полиция назвала обстрелы геноцидом
Она подчеркнула, что никто не может понять, почему россияне били по учебному заведению. Полиция, работавшая на месте, назвала это геноцидом, поскольку в течение последних дней российские изверги целят по гражданским образовательным объектам.
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"Поражает то, что уже 2 сутки подряд россияне целенаправленно уничтожают украинские учебные заведения. Вчера, 20 июня, оккупанты обстреляли зооветеринарную академию в Малой Даниловке и железнодорожный лицей в Люботине. То есть сегодня пострадало уже 3 учебных заведения", – подчеркнула журналистка.
Не первый обстрел
Она отметила, что это уже не первый обстрел этого жилищно-коммунального колледжа. По информации, по нему захватчики били еще в марте 2022 года.
В результате мартовского обстрела повреждено общежитие – от прилета осталась дыра на уровне 4 – 5 этажей. Кроме того, в теплицах избило стеклянные крыши, поэтому из-за холода многие растения умерли.
В марте оккупанты уничтожили много теплиц колледжа / Фото Анны Черненко, 24 канал
"После первого удара студенты и преподаватели начали ремонтировать поврежденное имущество своими силами. Однако сейчас говорят, что сами не справятся с масштабным восстановлением", – отметила корреспондентка.
Она также отметила, что здесь учат ландшафтных дизайнеров. Студенты колледжа хотят принять участие в разработке проектов для восстановленного учебного заведения.
Корреспондентка рассказала о последствиях обстрела колледжа в Харькове: смотрите видео
Обстрелы в Харьковской области: последнее
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты усилили обстрелы, поскольку не могут добиться успеха в боях против Вооруженных Сил Украины. По его словам, захватчики увеличили обстрелы областного центра и других населенных пунктов области.
- В ночь на 20 июня российские оккупанты попали в профессиональный лицей железнодорожного транспорта в Люботине Харьковской области. В результате вражеских обстрелов сильно повреждена часть 2-этажного здания.
- Кроме того, ночью 20 июня, российские изверги били ракетами по Государственному биотехнологическому университету Малой Даниловке. По информации, враг выпустил по учебному заведению 2 ракеты, что повлекло сильные разрушения.