Россияне попали в лицей в Люботине

Одна из них попала в профессиональный лицей железнодорожного транспорта, в результате удара сильно повреждена часть 2-этажного здания. Об этом 24 канала рассказала корреспондентка Анна Черненко.

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К счастью, обошлось без человеческих жертв и раненых. В момент удара в здании находилась охранница. Она чудом не пострадала.

Разрушения, нанесенные ракетным ударом россиян по лицею в Люботине / Фото Анны Черненко, 24 канал

В лицее размещался гуманитарный волонтерский центр, где выдавали продукты, одежду, подгузники. Он не пострадал, но сейчас ищут место, куда можно перевезти все вещи, чтобы работать дальше.

Неравнодушные горожане разбирают разрушенное здание / Фото Анны Черненко, 24 канал

Оккупанты ударили по Харьковскому биотехнологическому университету

Лицей в Люботине стал вторым учебным заведением в области, пострадавшим от российских ракет этой ночью. Перед этим захватчики ударили двумя ракетами по Государственному биотехнологическому университету в Харькове. К сожалению, в результате этой атаки россиян погиб 1 человек.

Один из снарядов попал прямо перед входом в университет – на том месте образовалась огромная воронка. Сильной взрывной волной в здании выбило все окна и вырвало дверь кабинетов. Фото последствий ракетного удара можно просмотреть по ссылке .

Наша корреспондентка отметила, что этот университет занимает важное место в области украинского образования. Чего стоят только не имеющие аналогов старинные аудитории и музей с экспонатами из этого мира.

Преданные своему учебному заведению преподаватели и студенты прибыли на место, как только смогли. Они сразу же начали убирать территорию.

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