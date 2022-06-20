ВСУ ведут бои за то, чтобы выйти на границу в Харьковской области

О ситуации в Харьковской области в эфире канала "Рада" рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает 24 канал. Она прокомментировала информацию, что вооруженные силы России могут снова начать наступление в Харьковской области.

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Маляр заявила, что вооруженным силам Украины оставалось немного, чтобы выйти на государственную границу с Россией в Харьковской области. Она отметила, что Харьков и Харьковская область "были победно освобождены от врага".

В то же время, по словам заместителя Алексея Резникова, российские военные пытаются удержать позиции на временно оккупированных территориях Харьковской области.

Маляр рассказала, что российские военные прилагают максимальные усилия для того, чтобы ВСУ не дошли до границы с Россией. По ее словам, за это идут бои.

Также заместитель министра обороны отказалась давать прогноз, возобновят ли россияне наступление в Харьковской области. Она подчеркнула, что ситуация на фронте динамичная и постоянно меняется.

Об этом нельзя говорить заранее, потому что это будет видно по самой ситуации и динамике боев и вообще войны, как это происходит,

– резюмировала Маляр.



Линия фронта в Харьковской области / Скриншот карты боевых действий Liveuamap

ВСУ осовбодили Дмитровку в Харьковской области

Вооруженные силы Украины в начале мая перешли в контрнаступление в Харьковской области. Сообщалось, что в конце мая нашим воинам удалось освободить более 20 городов и сел.

17 июня Вооруженные силы Украины освободили очередной населенный пункт в Харьковской области. Наши воины выбили российских оккупантов из Дмитровки.

В понедельник, 20 июня, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов информировал, что на линии столкновения в Харьковской области враг в основном сконцентрирован на обороне. По его словам, украинские защитники надежно удерживают свои позиции.

В течение 19 июня войска врага активно обстреливали из артиллерии окрестности Харькова, Казачья Лопань, Малые Проходы, Дементиевку, Петровку, Верхний Салтов и Рубежное.

Стоит отметить, что во время обстрелов Харьковской области оккупанты даже используют против мирного населения снаряды, начиненные флешеттами. Фотодоказательство преступлений российской армии опубликовал харьковский адвокат Олег Головков.

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