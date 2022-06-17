Украинские воины заставили россиян оставить Дмитровку

Соответствующую информацию в вечернем обращении 17 июня сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ. Под давлением украинских воинов российским захватчикам пришлось отступить.

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В Генштабе ВСУ заявили, что подразделения Сил обороны Украины заставили россиян оставить Дмитровку в Изюмском районе Харьковской области.



ВСУ деоккупировали Дмитровку / Скриншот карты боевых действий

Какая ситуация в Харьковской области

В Генштабе ВСУ отметили, что на Харьковском направлении противник пытается не допустить выхода подразделений Сил обороны до границы Украины и в тыл российской группировки войск, которое действует на Славянском направлении.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 17 июня информировал, что в районе Изюма оккупанты пытаются продолжить наступление в направлении Славянска. Однако по его словам, наши защитники отбивают все атаки врага и наносят ему ощутимые потери.

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Как известно, Вооруженные силы Украины в начале мая начали контрнаступление в Харьковской области. В конце мая сообщалось, что нашим воинам удалось освободить 23 города и села.

Кроме того, Россия продолжает обстреливать Харьков и область. Только в течение 16 июня из-за обстрелов были ранены два человека. Кроме того, в результате вражеских ударов было повреждено не менее 10 частных домов.

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В ночь на 17 июня войска агрессора ударили по Золочеву. По предварительным данным, в результате российского обстрела повреждены семь домов.

Утром 17 июня украинские военные сообщили, что противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Кочубеевка, который недалеко от Золочева. Наши воины ответили метким огнем и враг отошел.

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