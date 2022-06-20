Фотодоказательство преступлений российской армии опубликовал харьковский адвокат Олег Головков. На кадрах видны металлические стержни в форме стрелы.

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Населенный пункт обстреляли снарядами с флешеттами (металлическая шрапнель в форме стрелок). Использование таких снарядов в густонаселенных районах является нарушением гуманитарного права,

– написал Головков.



Россияне обстреливают гражданское население артиллерийскими снарядами с флешеттами / Фото Олега Головкова



Использование таких снарядов против гражданского населения запрещено международным правом / Фото Олега Головкова

Обратите внимание! Флешетты – это острые гвоздеобразные снаряды с оперенным хвостом для стабилизации полета. Их использовали во время Первой мировой войны.

Россияне используют в Украине снаряды с флешеттами

Это не первый раз смертоносные снаряды заметили в Украине. В конце мая оккупанты обстреляли ими пограничные населенные пункты Сумской области. Тогда в Государственной пограничной службе рассказывали, что россияне трижды открывали огонь по Шосткинскому району. Стреляли они из села Теткино на территории России. Известно, что стальные стержни из русских артснарядов повредили здания и имущество местных жителей.

Кроме того, ранее снаряды с флешеттами судмедэксперты обнаружили в телах убитых жителей Киевской области.

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Последние новости о войне в Украине

По данным источников 24 канала в разведке, 20 июня украинские военные нанесли удар по россиянам на острове Змеиный. Вероятно, ВСУ атаковали врага американскими ракетами HIMARS. Сколько именно путинских армейцев погибли неизвестно, однако разведка оценивает нанесенные потери как высокие.

На войне против Украины погибло уже 33 800 российских военных. За прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 200 вражеских бойцов и значительное количество техники. Больше потерь оккупационное войско понесло на Запорожском и Бахмутском направлениях.

Враг снова атаковал Одесскую область 2 ракетами "Оникс". К счастью, украинские силы ПВО сбили смертоносные снаряды. В обед, когда в регионе была объявлена воздушная тревога, местные жители снова услышали звуки взрывов. Пока неизвестно, что случилось.

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