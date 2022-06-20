Фотодоказательство преступлений российской армии опубликовал харьковский адвокат Олег Головков. На кадрах видны металлические стержни в форме стрелы.
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Населенный пункт обстреляли снарядами с флешеттами (металлическая шрапнель в форме стрелок). Использование таких снарядов в густонаселенных районах является нарушением гуманитарного права,
– написал Головков.
Россияне обстреливают гражданское население артиллерийскими снарядами с флешеттами / Фото Олега Головкова
Использование таких снарядов против гражданского населения запрещено международным правом / Фото Олега Головкова
Россияне используют в Украине снаряды с флешеттами
Это не первый раз смертоносные снаряды заметили в Украине. В конце мая оккупанты обстреляли ими пограничные населенные пункты Сумской области. Тогда в Государственной пограничной службе рассказывали, что россияне трижды открывали огонь по Шосткинскому району. Стреляли они из села Теткино на территории России. Известно, что стальные стержни из русских артснарядов повредили здания и имущество местных жителей.
Кроме того, ранее снаряды с флешеттами судмедэксперты обнаружили в телах убитых жителей Киевской области.
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Последние новости о войне в Украине
- По данным источников 24 канала в разведке, 20 июня украинские военные нанесли удар по россиянам на острове Змеиный. Вероятно, ВСУ атаковали врага американскими ракетами HIMARS. Сколько именно путинских армейцев погибли неизвестно, однако разведка оценивает нанесенные потери как высокие.
- На войне против Украины погибло уже 33 800 российских военных. За прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 200 вражеских бойцов и значительное количество техники. Больше потерь оккупационное войско понесло на Запорожском и Бахмутском направлениях.
- Враг снова атаковал Одесскую область 2 ракетами "Оникс". К счастью, украинские силы ПВО сбили смертоносные снаряды. В обед, когда в регионе была объявлена воздушная тревога, местные жители снова услышали звуки взрывов. Пока неизвестно, что случилось.
К теме смотрите видео о том, как наши артиллеристы атаковали россиян: