Фотодоказ злочинів російської армії опублікував харківський адвокат Олег Головков. На кадрах видно металеві стрижні у формі стріли.

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Населений пункт обстріляли снарядами з флешетами (металева шрапнель у формі стрілок). Використання таких снарядів у густонаселених районах є порушенням гуманітарного права,
– написав Головков.

Росіяни обстрілюють цивільне населення артилерійськими снарядами з флешетами
Росіяни обстрілюють цивільне населення артилерійськими снарядами з флешетами / Фото Олега Головкова

Використання таких снарядів проти цивільного населення заборонене міжнародним правом
Використання таких снарядів проти цивільного населення заборонене міжнародним правом / Фото Олега Головкова

Росіяни використовують в Україні снаряди з флешетами

Це не вперше смертоносні снаряди помітили в Україні. Наприкінці травня окупанти обстріляли ними прикордонні населені пункти Сумської області. Тоді у Державній прикордонній службі розповідали, що росіяни тричі відкривали вогонь по Шосткинському районі. Стріляли вони з села Тьоткіно, що на території Росії. Відомо, що сталеві стрижні з російських артснарядів пошкодили будівлі та майно місцевих мешканців.

Крім того, раніше снаряди з флешетами судмедексперти знайшли у тілах вбитих мешканців Київської області.

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