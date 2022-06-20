Росіяни влучили у ліцей в Люботині

Одна з них влучила у професійний ліцей залізничного транспорту, унаслідок удару сильно пошкоджена частина 2-поверхової будівлі. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко.

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На щастя, обійшлося без людських жертв та поранених. У момент удару в будівлі була охоронниця. Вона дивом не постраждала.

Руйнування, завдані ракетним ударом росіян по ліцею в Люботині / Фото Анни Черненко, 24 канал

У ліцеї розташовувався гуманітарний волонтерський центр, де видавали продукти, одяг, підгузки. Він не постраждав, але наразі шукають місце, куди можна перевезти усі речі, щоб працювати далі.

Небайдужі містяни розбирають зруйновану будівлю / Фото Анни Черненко, 24 канал

Окупанти вдарили по Харківському біотехнологічному університету

Ліцей у Люботині став другим навчальним заклад в області, що постраждав від російських ракет цієї ночі. Перед цим загарбники вдарили 2 ракетами по Державному біотехнологічному університету в Харкові. На жаль, унаслідок цієї атаки росіян загинула 1 людина.

Один зі снарядів влучив просто перед входом до університету – на тому місці утворилася величезна вирва. Сильною вибуховою хвилею у будівлі вибило усі вікна та повиривало двері кабінетів. Фото наслідків ракетного удару можна переглянути за посиланням.

Наша кореспондентка зауважила, що цей університет займає вагоме місце у галузі української освіти. Чого вартують лише старовинні аудиторії та музей з експонатами з цього світу, що не мають аналогів.

Віддані своєму навчальному закладу викладачі та студенти прибули на місце, щойно змогли. Вони одразу ж почали прибирати територію.

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