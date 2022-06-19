Харків сильно постраждав від обстрілів російських окупантів, ворог продовжує свої атаки. Російські окупанти мріють втримати напрямок та продовжувати активні бойові дії.

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Ворог хоче знову перетворити Харків на прифронтове місто

Як повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко, ситуація на фронті дуже складна, особливо на Сєвєродонецькому напрямку. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

За його словами, ЗСУ вдається контролювати оборону на всіх напрямках та не давати ворогу просуватися. Зараз можна стверджувати те, що ворог не має успіху на жодному з пріоритетних для нього напрямків.

Уночі росіяни вже вкотре намагалися вийти на трасу Бахмут – Лисичанськ, але ЗСУ вдалося відбити ворожу атаку. У самому Сєвєродонецьку у росіян особливих проривів також немає.

Складна ситуація і на півночі Харківщини. Росіяни намагаються наблизитись до Харкова, знову перетворювати його на прифронтове місто та здійснювати обстріли цивільної інфраструктури та населення,

– розповів Денисенко.

Також він додав, що вибухи над Київщиною спровоковані роботою ППО. Ворожі снаряди вдалося збити та перешкодити їм завдати удару по цілях.

Ситуація на фронті: коротко про останні новини

Через поновлення обстрілів Харкова мер міста Ігор Терехов вирішив перенести свою поїздку у Мадрид. У столиці Іспанії він мав зустрітися із з архітектором лордом Норманом Фостером та працювати над новим генеральним планом міста.

ЗСУ вдалося знищити командно-розвідувальний пункт ворога. Точних даних про втрати ворога немає, але, за приблизними підрахунками, у таких пунктах працюють 200 – 300 людей, а командує ними як мінімум полковник. Туди стікається вся інформація від розвідки, які після обробки та аналізу передається у штаб. Тіла росіян обгоріли встановити їхні особи неможливо.

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