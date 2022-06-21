Соответствующую информацию вечером 20 июня сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он рассказал также об обстрелах области, которые совершают оккупанты.
Заметьте Армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков, – Зеленский
Оккупанты нещадно обстреливают Харьковщину
В последние дни русские оккупанты, которые не могут добиться успеха в боях против ВСУ на Харьковщине, усилили обстрелы областного центра и других населенных пунктов,
– написал Синегубов.
Глава Харьковской областной военной администрации объяснил, что власть зафиксировала:
- удары из реактивных систем залпового огня по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому и Индустриальному районам Харькова;
- обстрелы Харькова и области ракетами – попали в промышленную зону, учебные заведения;
- удары врага по Чугуеву, Лозовой, по Золочевской и Дергачевской общинам.
"Лишь сегодня (говорится о 20 июня – 24 канал) в течение дня погибли 3 человека – 65-летняя женщина в Кутузовке, 61-летняя женщина и 49-летний мужчина в Балаклее", – рассказал Синегубов.
Кроме того, 2 человека получили ранения в результате дневных обстрелов 20 июня Индустриального района Харькова.
Самые частые обстрелы – вечером, однако враг коварен
Несколько последних дней обстрелы Харькова фиксируются в промежуток времени между 23:00 и 00:00, однако враг действует коварно. Сегодня (говорится о 20 июня – 24 канал) артобстрелы продолжались в течение дня,
– объяснил Синегубов.
Добавил, что люди все равно возвращаются в Харьков. По состоянию на 20 июня там живет половина харьковчан – ориентировочно 700 тысяч. Но глава ОВА подчеркнул, что безопасность в городе достаточно условна:
- ведь на улицах находиться все еще небезопасно;
- в любое время может прилететь к любому двору;
- поэтому нужно прислушиваться к сигналам тревоги и не находиться без нужды на улицах.
Глава ОВА прокомментировал возможное нападение россиян
О возможном новом наступлении россиян на Харьков. Мы постоянно фиксируем накопление и перемещение войск на границе с нашей областью и следим за ситуацией,
– заверил глава ОВА.
Добавил, что с 24 февраля власть четко понимает – Харьков и область для врага принципиальны, особенно учитывая, как ВСУ "встретили".
Олег Синегубов объяснил, что власти делают все возможное, чтобы быть готовыми к любым сценариям.
Кратко о последних новостях из Харькова
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что 19 июня в Харьковской области россияне пытались атаковать бойцов 92 бригады, однако получили достойный отпор. Наши военнослужащие уничтожили 23 оккупантов, ранили еще 50, а также обезвредили 10 единиц вражеской техники.
- 20 июня Владимир Зеленский во время своего выступления на Global Policy Forum объяснил, что Россия хочет возобновить наступление на Харьковщине.
- Президент Украины рассказал, что российская армия пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Хотя Украина деоккупировала этот регион, однако россияне хотят снова.
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