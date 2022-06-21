Соответствующую информацию вечером 20 июня сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он рассказал также об обстрелах области, которые совершают оккупанты.

Заметьте Армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков, – Зеленский

Оккупанты нещадно обстреливают Харьковщину

В последние дни русские оккупанты, которые не могут добиться успеха в боях против ВСУ на Харьковщине, усилили обстрелы областного центра и других населенных пунктов,

– написал Синегубов.

Глава Харьковской областной военной администрации объяснил, что власть зафиксировала:

удары из реактивных систем залпового огня по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому и Индустриальному районам Харькова;

обстрелы Харькова и области ракетами – попали в промышленную зону, учебные заведения;

удары врага по Чугуеву, Лозовой, по Золочевской и Дергачевской общинам.

"Лишь сегодня (говорится о 20 июня – 24 канал) в течение дня погибли 3 человека – 65-летняя женщина в Кутузовке, 61-летняя женщина и 49-летний мужчина в Балаклее", – рассказал Синегубов.

Кроме того, 2 человека получили ранения в результате дневных обстрелов 20 июня Индустриального района Харькова.

Самые частые обстрелы – вечером, однако враг коварен

Несколько последних дней обстрелы Харькова фиксируются в промежуток времени между 23:00 и 00:00, однако враг действует коварно. Сегодня (говорится о 20 июня – 24 канал) артобстрелы продолжались в течение дня,

– объяснил Синегубов.

Добавил, что люди все равно возвращаются в Харьков. По состоянию на 20 июня там живет половина харьковчан – ориентировочно 700 тысяч. Но глава ОВА подчеркнул, что безопасность в городе достаточно условна:

ведь на улицах находиться все еще небезопасно;

в любое время может прилететь к любому двору;

поэтому нужно прислушиваться к сигналам тревоги и не находиться без нужды на улицах.

Глава ОВА прокомментировал возможное нападение россиян

О возможном новом наступлении россиян на Харьков. Мы постоянно фиксируем накопление и перемещение войск на границе с нашей областью и следим за ситуацией,

– заверил глава ОВА.

Добавил, что с 24 февраля власть четко понимает – Харьков и область для врага принципиальны, особенно учитывая, как ВСУ "встретили".

Олег Синегубов объяснил, что власти делают все возможное, чтобы быть готовыми к любым сценариям.

Кратко о последних новостях из Харькова

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что 19 июня в Харьковской области россияне пытались атаковать бойцов 92 бригады, однако получили достойный отпор. Наши военнослужащие уничтожили 23 оккупантов, ранили еще 50, а также обезвредили 10 единиц вражеской техники.

20 июня Владимир Зеленский во время своего выступления на Global Policy Forum объяснил, что Россия хочет возобновить наступление на Харьковщине.

Президент Украины рассказал, что российская армия пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Хотя Украина деоккупировала этот регион, однако россияне хотят снова.

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