Про це 24 каналу повідомила кореспондентка з Харкова. Вона наголосила, що попри такі страшні наслідки російських обстрілів люди беруть себе в руки та починають працювати.

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За її словами, люди не зневірились після руйнувань внаслідок російських обстрілів. Вони одразу ж почали роботи в приміщеннях, оскільки вірять, що їхні навчальні заклади обов'язково відбудують.

Допомагають навіть під бомбардуваннями

Комендант гуртожитку Державного біотехнологічного університету Артур Гончаренко розповів, що в них зараз проживає близько 40 студентів та працівників університету. Він зазначив, що їм просто немає куди їхати, оскільки їхні населені пункти тимчасово окуповані російськими військами.

Він розповів, що всі студенти та працівники навчального закладу активно допомагають прибирати наслідки російських обстрілів. Крім того, за будь-яких умов – навіть під час бомбардувань – виходять на навчальне господарство, щоб зберегти його, де доглядають за тваринами.

Врятували навіть бджіл

У нас був приліт по клініці. Приїхали рятувальники, щоб ліквідовувати пожежу. Водночас викладачі почали рятувати бджіл – зібрали рамки з комахами у розбитий вулик, і бджолина сім'я таки вижила,

– зазначив Гончаренко.

Він наголосив, що всі намагаються бути максимально залученими до збереження університету. Кожен допомагає зберегти все, що можливо.

Борються за кожну живу істоту

Як зазначила журналістка, це вже не перший приліт по Державному біотехнологічному університеті. Однак, на щастя, поки ніхто не постраждав.

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Вона додала, що працівники навчального закладу та студенти борються за кожну живу істоту, яка є в господарстві університету. За кожен вцілілий квадратний метр та за кожну вцілілу річ, яка в них є.

Кореспондентка розповіла, як працівники розбомбленого університету Харкова намагаються врятувати його: дивіться відео



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