Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он говорит, что таких случаев в Одесской области уже было много, но люди не учатся на чужих ошибках.

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По его словам, люди перелезают через заборы, заграждения, игнорируют запреты о том, что территория заминирована.

Мы постоянно говорим о том, что море опасно, там есть мины. Однако люди придумывают глупости, что у побережья есть "волнорезы", поэтому мину не прибьет к берегу. Большей ерунды я не слышал. Может давайте еще будем сами вылавливать эти противокорабельные мины?

– обращается Братчук.

Он отметил, что даже готов стать перед всем городом на колени, если люди перестанут ходить на пляжи и купаться в море.

"Давайте потерпим, одержим победу и тогда выйдем по всей Одессе отдыхать, а вся Украина приедет к нам", – сказал Братчук. Он также поблагодарил большинство одесситов, которые прислушиваются к этим требованиям.

Есть ли шанс выжить, если человек наткнется на мину? На это советник Одесской ОВА ответил, что человек может просто попрощаться с собственной жизнью.

После противокорабельной мины уже некого будет хоронить. Это жестокие вещи, но это верно. Если у вас адреналин – то лучше работать на оборону государства,

– подытожил Братчук.

Сергей Братчук просит одесситов не ходить на пляжи: видео



Добавим, что в Одесской области пока не планируют открывать пляжи. Все из-за большого количества взрывоопасных предметов в акватории и вероятной угрозы с моря.

Взрывы мин на пляжах Одесской области

2 июля в курортном селе Одесщины на побережье взорвалась мина. К сожалению, не обошлось без жертв. Отдыхающий, плававший в море, погиб сразу, еще один человек получил контузию.

Вечером 21 июня на один из одесских пляжей выбросило вражескую противокорабельную мину. Она сдетонировала. К счастью, никто не пострадал.

Также в Одесской области 11 июня произошел трагический случай. В селе Грибовка мужчина, несмотря на запрет, пошел отдыхать на пляж с семьей. В море он наткнулся на русскую мину и погиб. Еще одному мужчине чудом удалось выжить.

К слову, точное количество российских взрывоопасных предметов в Черном море пока неизвестно. По подсчетам экспертов, вражеских мин в море может быть до 600.