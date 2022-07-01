Зловмисники, зокрема, збирали інформацію про розташування позицій Збройних Сил України, геолокації стратегічних об'єктів, а також агітували українців підтримувати дії російських окупантів. Наразі розв'язується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за статтею державна зрада та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Злочинна діяльність російських агентів у Києві

Агентурну групу сформував кадровий співробітник ГРУ Росії, полковник Владислав Донець, з метою ведення підривної діяльності проти України. Встановлено його перебування у складі окупаційного угруповання росіян на території Київської та Чернігівської областей – він і координував діяльність російських агентів на території нашої держави.

При цьому Валентин Тілілім безпосередньо керував групою представник терористичної організації, так званої "МДБ ЛНР". Комунікували російські агенти зі своїм керівництвом завдяки заздалегідь відпрацьованим каналам закритого зв'язку.

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За даними слідства, агентурна група активізувалась на початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Між учасниками угруповання був чіткий розподіл сфер відповідальності за виконання ворожих завдань.

Так, двоє мешканців столиці розвідували позиції ЗСУ та розташування об'єктів критичної інфраструктури. Крім того, вони збирали персональні дані нинішніх й колишніх українських військових та правоохоронців.

Ще один житель Києва, у минулому співробітник правоохоронних органів Донецької області, відповідав за інформаційно-підривну діяльність. Він поширював кремлівську пропаганду, зокрема й гасла, що спонукали підтримувати російських окупантів. Для поширення ворожого контенту він адміністрував спеціалізовані інтернет-платформи.

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У цьому напрямку підривної діяльності чоловік діяв спільно з іншим учасником агентурної групи – засновником IT-компанії з Гостомеля, який займався підготовкою і поширенням матеріалів, в яких виправдовував злочини російських окупантів.

До слова, під час обшуків за місцями перебування зрадників СБУ виявила проросійську символіку, засоби зв'язку та електронні носії інформації з доказами злочинних дій російських агентів.

Наразі тривають комплексні заходи з метою притягнення до відповідальності організаторів російської агентурної мережі.

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