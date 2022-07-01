У мережу потрапили відео з пожежею на залізничному вузлі в окупованій Ясинуватій. Саме через нього переганяли ворожу техніку.

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Від удару зайнявся склад з боєприпасами. У місті лунали вибухи.

По залізниці вже завдавали удару

Окупантам не щастило в Ясинуватій і раніше. Зокрема, на початку травня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що росіяни мають перебої з логістикою. Причиною цього є руйнування ще одного стратегічно важливого сполучення – Ясинуватського транспортного залізничного вузла.

Довідка. Ясинувата розташовується за 21 кілометр від Донецька. Місто мало 5 залізничних розв'язок, які з’єднували його з Києвом, Луганськом, Дніпром, Харковом та Ростовом-на-Дону у Росії. З 2014 року Ясинувату окупували російські вбивці.

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Де ще нещодавно знищили склади

У Луганській області, в окупованому з 2014 року місті Кадіївка, зайнявся склад боєприпасів росіян. Це трапилось у ніч на 1 липня. Очевидці чули вибухи від детонації зброї й бачили вогонь у різних куточках міста.

Також на Луганщині, у Зимогір'ї та Білому, вибухнули російські склади. Населені пункти перебувають за 50 кілометрів від найближчих позицій Збройних Сил України. Проте офіційної інформації про причетність українських захисників до вибухів немає.

Склади палають і в Росії

За 80 кілометрів від Москви 22 червня вибухнув склад з озброєнням. Він розташовувався у селі Брастово Володимирської області. Там був арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії.

Боєприпаси від вогню почали детонувати. Загарбники втратили більше ніж 400 протитанкових ракетних комплексів 9М113 "Конкурс" та снарядів до них. Також загинули троє військових.

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