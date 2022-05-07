Як зазначив радник міського голови міста Маріуполь Петро Андрющенко, незручності у транспортуванні будуть спровоковані відсутністю Ясинуватського транспортного залізничного вузла.
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Що розповів Андрющенко
Коментуючи "прикрий інцидент", радник міського голови міста Маріуполь був небагатослівним. Проте відзначив, що роботи окупантам додасться.
Сьогодні в окупантів стало проблемою більше. Влучили по Ясиноватському транспортному залізничному вузлу,
– написав він.
Такі незручності можуть спровокувати проблеми логістикою та загальмувати передачу зброї.
Фото зі станції / Фото "Думская"
Ясинувата: довідка
- Ясинувата – місто, розташоване на відстані 21 кілометра від Донецька. Саме тут проходив залізничний вузол. У п’яти напрямках звідси розходяться залізничні колії, які з’єднували Ясинувату з Києвом, Луганськом, Дніпропетровськом, Харковом та російським Ростовом-на-Дону.
- Улітку 2014 року в ході війни на Донбасі у населеному пункті розгорнулися бойові дії.
- Контроль за містом для російських окупантів мав визначальне значення, оскільки таким чином вони могли контролювати шляхи сполучення між Донецьком і Горлівкою.
- Під час війни місто було захоплене угрупованнями проросійських бойовиків.
- 17 серпня відбулось повторне звільнення міста Ясинувата 95-ю бригадою ЗСУ, однак 17 вересня повторно втратили контроль над територією.
- У березні 2016 року бойові дії поряд з Ясинуватою поновилися в результаті боїв за контроль над автотрасою Донецьк – Костянтинівка.
Фото зі станції / Фото "Думская"
Обстріли Донеччини: головне
За останню добу ворожі війська нещадно гатили по Донецькій області з усіх можливих видів зброї: авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії. Про кількість загиблих та поранених не повідомляють, проте наголошують, що жертви є.
Російські окупанти обстріляли:
- Авдіївку,
- Дробишеве,
- Дронівку,
- Дружківку,
- Залізне,
- Маріуполь,
- Мар'їнку,
- Нью-Йорк,
- Північне,
- Рай-Олександрівку,
- Святогірськ,
- Свято-Покровське,
- Сіверськ,
- Торецьк,
- Ярову.
Повідомляється про значні пошкодження Бахмута. Очевидці відзначили, що після обстрілів російських загарбників місто виглядає як суцільні руїни. Окрім цього вранці 7 травня окупанти завдали ракетного удару по ліцею у місті Костянтинівка, що у Краматорському районі. Рятувальникам вдалось ліквідувати площу займання у 50 квадратних метрів. Після розбору завалів будівлі, знайдено 9 постраждалих та 2 загиблих.
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