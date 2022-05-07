Как отметил советник городского головы города Мариуполь Петр Андрющенко, неудобства в транспортировке будут спровоцированы отсутствием Ясиноватского транспортного железнодорожного узла.
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Что рассказал Андрющенко
Сегодня у оккупантов стало проблемой больше. Попали по Ясиноватскому транспортному железнодорожному узлу,
– написал он.
Такие неудобства могут спровоцировать проблему с логистикой и затормозить передачу оружия.
Ясиноватая: справка
- Ясиноватая – город, расположенный в 21 километре от Донецка. Именно здесь проходил железнодорожный узел. В пяти направлениях отсюда расходятся железнодорожные пути, которые соединяли Ясиноватую с Киевом, Луганском, Днепропетровском, Харьковом и российским Ростовом-на-Дону.
- Летом 2014 г. в ходе войны на Донбассе в населенном пункте развернулись боевые действия.
- Контроль за городом для российских оккупантов имел определяющее значение, поскольку таким образом они могли контролировать пути сообщения между Донецком и Горловкой.
- Во время войны город был захвачен группировками пророссийских боевиков.
- 17 августа произошло повторное освобождение города Ясиноватая 95-й бригадой ВСУ, однако 17 сентября повторно потеряли контроль над территорией.
- В марте 2016 года боевые действия рядом с Ясиноватой возобновились в результате боев за контроль над автотрассой Донецк – Константиновка.
Обстрелы Донбасса: главное
За последние сутки вражеские войска беспощадно били по Донецкой области из всех возможных видов оружия: авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии. О количестве погибших и раненых не сообщают, однако подчеркивают, что жертвы есть.
Российские оккупанты обстреляли :
- Авдеевку,
- Дробышево,
- Дроновку,
- Дружковку,
- Железное,
- Мариуполь,
- Марьинку,
- Нью-Йорк,
- Северное,
- Рай-Александровку,
- Святогорск,
- Свято-Покровское,
- Северск,
- Торецк,
- Яровую.
Сообщается о значительных повреждениях Бахмута. Очевидцы отметили, что после обстрелов российских захватчиков город выглядит как сплошные развалины. Кроме этого утром 7 мая оккупанты нанесли ракетный удар по лицею в городе Константиновка, что в Краматорском районе. Спасателям удалось ликвидировать площадь возгорания в 50 квадратных метров. После разбора завалов здания найдено 9 пострадавших и 2 погибших.
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