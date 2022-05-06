Угруповання Об'єднаних сил повідомило, що упродовж доби 6 травня українські герої у зоні ООС відбили 8 атак російських окупантів. Ворогові завдали значних втрат.

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Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 8 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам,

– мовиться у повідомленні.

Українські воїни знищили:

3 танки;

8 артилерійських систем (з них – 4 РСЗВ);

7 одиниць бойової броньованої техніки;

3 одиниці спеціальної інженерної;

один автомобіль ворога.

Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони, які бережуть небо українського Донбасу, збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

На Харківщині ЗСУ відновили контроль ще над 6 селами

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 6 травня захисникам та захисницям ЗСУ вдалося відновити контроль ще над 6 селами Харківщини. Мовиться про:

Олександрівку;

Федорівку;

Українку;

Шестаково;

Перемогу;

частину села Черкаські Тишки.

Важливо! Станом на 6 травня українські герої ліквідували 24 900 російських окупантів. Окрім того, знищили 1110 танків,2686 броньованих машин та 502 артилерійські системи.

Запеклі бої тривають на 3 напрямках

Олексій Арестович – радник глави Офісу Президента – розповів, що просуватися ворогу не вдається. Українські воїни продовжують успішну оборонну операцію. Наразі запеклі бої тривають на таких напрямках:

на Луганщині;

з Гуляйполя на Запоріжжя;

від Херсона на Кривий Ріг.

Радник глави Офісу Президента Арестович наголосив, що російська армія зазнає величезних втрат.

Зауважте! В Україні з 2019 року 6 травня відзначають День піхоти в Україні. Володимир Зеленський привітав українських захисників та захисниць. Він наголосив, що піхотинці героїчно виконують складні завдання на полі бою та не залишають ворогу жодного шансу. Також героїв привітали: Сергій Наєв, Олександр Павлюк та Олександр Сирський. Українці з нагоди свята залишили у соцмережах теплі побажання та слова подяки захисникам та захисницям.

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