Угруповання Об'єднаних сил повідомило, що упродовж доби 6 травня українські герої у зоні ООС відбили 8 атак російських окупантів. Ворогові завдали значних втрат.
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Військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 8 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам,
– мовиться у повідомленні.
Українські воїни знищили:
- 3 танки;
- 8 артилерійських систем (з них – 4 РСЗВ);
- 7 одиниць бойової броньованої техніки;
- 3 одиниці спеціальної інженерної;
- один автомобіль ворога.
Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони, які бережуть небо українського Донбасу, збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
На Харківщині ЗСУ відновили контроль ще над 6 селами
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 6 травня захисникам та захисницям ЗСУ вдалося відновити контроль ще над 6 селами Харківщини. Мовиться про:
- Олександрівку;
- Федорівку;
- Українку;
- Шестаково;
- Перемогу;
- частину села Черкаські Тишки.
Запеклі бої тривають на 3 напрямках
Олексій Арестович – радник глави Офісу Президента – розповів, що просуватися ворогу не вдається. Українські воїни продовжують успішну оборонну операцію. Наразі запеклі бої тривають на таких напрямках:
- на Луганщині;
- з Гуляйполя на Запоріжжя;
- від Херсона на Кривий Ріг.
Радник глави Офісу Президента Арестович наголосив, що російська армія зазнає величезних втрат.
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