На відео 24 каналу з місця подій видно, що місто фактично повністю зруйноване.
Важливо Окупанти здійснили авіаналіт на Бахмут: є жертва, знищені домівки
Місто після обстрілів російських загарбників виглядає як суцільні руїни: понівечені будинки та величезні вирви від бомб. Вікна у будинках повилітали, а дахи повалилися. Земля ж більше нагадує решето – вся у дірках.
Крім десятків зруйнованих будинків, постраждав і гіпсовий завод "Сініат". Він займався видобутком гіпсу у шахті.
На жаль, зараз у прифронтовій зоні майже не залишилося шахт. Фактично всі пошкоджені, а їх відновлення не рентабельне.
Наслідки удару по Бахмуту: дивіться відео
Окупанти обстріляли гіпсовий завод "Сініат": дивіться відео
Додамо, що вранці 7 травня російські окупанти завдали ракетних ударів по Бахмуту та Краматорському району. Одна людина загинула. Після обстрілів, під завалами одного з будинків Бахмуту знайдено тіло літньої людини, пошуки іншого мешканця тривають.
Ситуація на Донбасі: що про це відомо
- У ніч проти 6 на 7 травня російські окупаційні війська завдали авіаракетного удару по Краматорську. Двоє людей отримали поранення.
- Російські окупанти протягом 6 травня обстріляли 15 населених пунктів Донеччини. У результаті обстрілів одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.
- У Слов'янську продовжують евакуювати маломобільних жителів. Наразі ведеться набір групи для евакуації людей, які потребують стороннього догляду: лежачих та онкохворих, людей з серйозною інвалідністю, літніх маломобільних жителів громади тощо.
Угруповання Об'єднаних сил повідомило, що упродовж доби 6 травня українські герої у зоні ООС відбили 8 атак російських окупантів. Ворогові завдали значних втрат.
Українські воїни знищили:
- 3 танки;
- 8 артилерійських систем (з них – 4 РСЗВ);
- 7 одиниць бойової броньованої техніки;
- 3 одиниці спеціальної інженерної;
- один автомобіль ворога.
Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони, які бережуть небо українського Донбасу, збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
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