Вже відомо про одного загиблого. Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Підсумкова кількість жертв може бути більшою.

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Зруйновані будинки

Внаслідок авіанальоту повністю зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено – 11 будинків та приміщення кількох підприємств.

Кириленко показав фото руйнувань.

Наслідки обстрілу Бахмута / Фото Донецької ОВА:

Обстріли Донеччини

До речі, вранці 5 травня окупанти завдали авіаракетного удару по Краматорську. Внаслідок цього аж 810 квартир у 32 багатоповерхівках міста були пошкоджені. Немає жодного загиблого, але 25 людей поранені. За словами Кириленка, жертв могло б бути значно більше, якби не своєчасна евакуація.

Крім того, тої ночі росіяни обстріляли Часовий Яр – щонайменше 1 загиблий і 17 пошкоджених будинків. Під вогнем Градів опинилася Авдіївка – 3 розбитих будинки й зруйновані лінії електропередач.

Також ворог постійно обстрілює Мар'їнку. Там застосовують запалювальні касети.

4 травня окупанти вдарили по Святогірську Краматорського району. Пошкодили територію Свято-Успенської лаври. Цинізм полягає в тому, що там ховалися переселенці. Внаслідок обстрілу поранено семеро людей. 12 березня російські загарбники вже відкривали вогонь Святогірській лаврі. На момент атаки ворога там перебували жінки та діти, яких тільки евакуювали з Ізюма.

Бойові дії на Донбасі

На Сході російські окупанти намагаються наступати, бо не полишають спроб захопити всю Донецьку та Луганську області.

У зоні ООС наші захисники за добу відбили 8 ворожих атак та знешкодили чимало російської техніки. Наприклад, 3 танки, 8 артилерійських систем, 7 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної, один автомобіль ворога та 7 безпілотників типу "Орлан".

Загалом ЗСУ вже ліквідували понад 25 тисяч російських солдат, а кількість знищеної техніки вже перевалила за тисячі.

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