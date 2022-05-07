На Харківщині все ще неспокійна ситуація. Так, близько 10:43 стало відомо про обстріл селища Золочів. По ньому ворожі війська б'ють з артилерії. Містян просять не покидати своїх укриттів до кінця дня.

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Нагадуємо, що під час повітряної тривоги надзвичайно важливо вирушати до сховища. Російські військові надзвичайно непередбачувані, а їхніми цілями стають житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Тож не нехтуйте правилами безпеки, не ігноруйте сирену. Це може врятувати вам життя!

Ситуація на Харківщині за минулу добу: коротко

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що протягом минулої доби окупанти тричі гатили по Харкову. Били по місту з РСЗВ, а також артилерії. Під обстріл потрапили райони Північна Салтівка, а також Індустріальний (ХТЗ).

О 23:00 стало відомо про те, що окупанти обстріляли музей Григорія Сковороди. Він розташований у Сковородинівці. Ворожий снаряд влучив у покрівлю споруди. Внаслідок удару поранений 35-річний чоловік, котрий наглядав за музеєм. Що стосується самої будівлі, то вона практично вщент зруйнована.

На щастя, пожежу вдалося погасити, а експонати з музею – врятувати. Відомо, що їх напередодні перевезли до безпечного місця.

Зауважимо, що російські загарбники напередодні підірвали три автомобільні мости на Харківщині. Сталося це у районі населених пунктів Циркуни, а також Руські Тишки. Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, зробили окупанти це для того, щоб ускладнити контрнаступ наших військових.

Якщо ж говорити про загальну ситуацію на Слобожанському напрямку, то вона продовжує бути неспокійною. Те ж стосується Ізюмського. Там окупанти не полишають спроб проводити повітряну розвідку. За допомогою БпЛА російські військові намагаються визначити позиції ЗСУ.