На Харьковщине все еще неспокойная ситуация. Так, около 10: 43 стало известно об обстреле поселка Золочев. По нему вражеские войска бьют из артиллерии. Горожан просят не покидать своих укрытий до конца дня.

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Напоминаем, что во время воздушной тревоги чрезвычайно важно отправляться в хранилище. Российские военные чрезвычайно непредсказуемы, а их целями становятся жилые дома и объекты инфраструктуры. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности, не игнорируйте сирену. Это может спасти вам жизнь!

Ситуация на Харьковщине за минувшие сутки: коротко

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что за прошедшие сутки оккупанты трижды били по Харькову. Били по городу из РСЗО, а также артиллерии. Под обстрел попали районы Северная Салтовка, а также Индустриальный (ХТЗ).

В 23:00 стало известно о том, что оккупанты обстреляли музей Григория Сковороды. Он расположен в Сковородиновке. Вражеский снаряд попал в кровлю сооружения. В результате удара ранен 35-летний мужчина, который присматривал за музеем. Что касается самого здания, то оно практически полностью разрушено.

К счастью, пожар удалось погасить, а экспонаты из музея – спасти. Известно, что их накануне перевезли в безопасное место.

Заметим, что российские захватчики накануне взорвали три автомобильных моста на Харьковщине. Произошло это в районе населенных пунктов Циркуны, а также Русские Тишки. Как сообщают в Генштабе ВСУ, сделали оккупанты это для того, чтобы усложнить контрнаступление наших военных.

Если же говорить об общей ситуации на Слобожанском направлении, то она продолжает быть беспокойной. То же касается Изюмского. Там оккупанты не оставляют попыток проводить воздушную разведку. С помощью БпЛА российские военные пытаются определить позиции ВСУ.