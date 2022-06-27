Зауважимо, що російський склад вибухнув і в селі Біле, що поблизу Зимогір'я.

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Цікаво, що від позицій Збройних Сил України до складу у Зимогір'ї – понад 50 кілометрів. Поки офіційної інформації від ЗСУ щодо вибуху складів немає. Однак у мережі вже гадають, чи часом не HIMARS допоміг ліквідувати ворожий склад з боєприпасами.

Перші кадри застосування HIMARS українськими оборонцями з'явились 24 червня. Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що тепер без жодних сумнівів це літо для російських загарбників буде спекотним. Ба більше, для деяких із них воно ще й стане останнім у житті.

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Вибухи на ворожих складах боєприпасів почастішали

16 червня мешканці окупованого Хрустального, що у Луганській області, повідомляли про потужний вибух, який стався, попередньо, на складі боєприпасів. Відео з місця події одразу почали ширитися у мережі. На кадрах видно густі клуби диму, які підіймаються в небо.

Вже 20 червня на території тимчасово окупованого Донецька спалахнув склад із боєприпасами російських загарбників. Над містом також підіймався дим.

22 червня у тимчасово окупованому Скадовську зафіксували "прильоти". Було чути два вибухи. Один з них, дуже потужний, пролунав в районі порту. Того ж дня у західній частині Росії вкотре пролунали вибухи на складі боєприпасів. Внаслідок цього інциденту у Володимирській області загинули кілька військових.

25 червня вибухи почули у Сватовому, що на Луганщині. Саме там росіяни нещодавно розмістили свій воєнний склад.

Додамо, що протягом останніх діб американські системи HIMARS відпрацювали по тилових базах накопичення росіян. Це одна з причин, чому окупанти вдалися до масованого ракетного удару по всій території України. Мовиться про знищення ворожих артилерійських складів, штабів окупаційних військ та місць накопичення живої сили. На різних ділянках фронту здійсненно 6 успішних вражень. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Відомо, що на озброєнні Росії зараз перебувають радянські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град", "Смерч", "Ураган". Вони здатні вражати цілі на відстані 20 – 40 кілометрів. Саме тому отримання Україною РСЗВ американського виробництва з дальністю ураження до 80 кілометрів якісно змінили хід військового протистояння.

Вражає! The New York Times дослідили понад тисячу фото, зроблених в Україні. Вони встановили, що росіяни використали проти України понад 2 тисячі боєприпасів. Більшість з них виявилися некерованими. Понад 210 видів зброї, яку використовували окупанти, заборонені міжнародними договорами.