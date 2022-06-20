Інформацію про пожежу на складі з ворожими боєприпасами підтвердили джерела 24 каналу у спецслужбах. У Донецьку лунають вибухи.

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За попередніми даними, горить склад на території мікрорайону Азотний. Деталей наразі не розкривають.

У Донецьку горить склад з боєприпасами окупантів: дивіться відео

Окупанти втрачають склади з боєприпасами

Жителі тимчасово окупованого Хрустального на Луганщині 16 червня повідомили про вибух на складі боєприпасів російських окупантів. На оприлюднених кадрах було видно, як у небо підіймається хмара диму.

Також 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола спільно з аеророзвідкою 81 окремої аеромобільної бригади ліквідували склад з російськими боєприпасами на території Запорізької області. Окрім того, українські герої знищили ворожі "Гради".

Росія застосувала 210 видів заборонених боєприпасів

За даними The New YorkTimes, під час війни в Україні Росія застосувала 210 видів заборонених боєприпасів.

Журналісти NYT дослідили понад тисячу світлин, які вдалося зробити в Україні. Загалом встановили понад 2 тисячі боєприпасів, які росіяни випустили від початку повномасштабної війни.

Росіянам завдають колосальних втрат

ЗСУ продовжують ліквідовувати російських загарбників. Окупант, якого взяли у полон, розповів СБУ, що лише у боях за одну вулицю загинуло 70% роти. Це сталося у Рубіжному.

Журналіст Роман Цимбалюк розповів, що упродовж минулого тижня у Сєвєродонецьку українські герої знищили 28 кадирівців. Окрім того, вдалося поранити 47 військовослужбовців загону "Ахмат", який прибув із Чечні.

Також у МВС України підтвердили, що українські захисники та захисниці ліквідували пункт управління 20 армії загарбників.

"По втратах даних точних немає. Як правило, в таких центрах працює від 200 до 300 осіб, а командує ним офіцер не нижче полковника", – мовиться у повідомленні.

Загальні втрати ворога

Станом на 20 червня Генштаб ЗСУ повідомив про 33 800 ліквідованих окупантів. Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1477 (+9),

бойових броньованих машин – 3588 (+11),

артилерійських систем – 749 (+4),

РСЗВ – 238 (+3),

засобів ППО – 98 (+0),

літаків – 216 (+0),

гелікоптерів – 181 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3),

крилатих ракет – 130 (+0),

кораблів /катерів – 14 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2527 (+4),

спеціальної техніки – 55 (+0).

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