Успішну роботу здійснили 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола спільно з аеророзвідкою 81 окремої аеромобільної бригади.

До речі ЗСУ "демілітаризували" главу штабу однієї з бригад росіян

Крім боєприпасів, знищили також ворожі "Гради".

Дивіть відео, як знищили ворожий склад:

Яка ситуація на Запоріжжі

На Запорізькому напрямку воїни ведуть оборонну операцію та знищують особовий склад і техніку окупантів. За добу 7 червня ЗСУ ліквідували 19 бійців особового складу, а ще 14 загарбників поранили. Також знешкодили 6 бойових броньованих машин, 3 одиниці автомобільної техніки, міномет, 2 склади зберігання боєприпасів.

Основні сили й засоби загарбники зосереджують в районах Оріхова, Гуляйполя, Великої Новосілки. Окупанти посилили свої підрозділи в районі Василівки.

Крім того, ворожі обстріли не припиняються. Зокрема, 7 червня росіяни відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі та будинках місцевих жителів в Оріхові, Гуляйполі, Комишувасі, Таврійському, Новоданилівці, Новоандріївці Пологівського району, а також по Кам'янському, що у Василівському районі. Ворог гатив з усієї можливої зброї по наших військових вздовж лінії фронту.

Загальні втрати ворога

У Генштабі оприлюднили статистику втрат російських окупантів. Станом на 8 червня українська армія вже ліквідувала 31 500 тисяч загарбників, з них 140 – за останню добу. Крім того, ЗСУ знищили тисячі одиниць техніки противника: