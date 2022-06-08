Росіяни зосередили основні зусилля на утриманні захоплених територій та вогневому ураженні позицій наших військ. Водночас Збройні Сили України продовжували мужньо тримати рубежі та боронити землю від ворога.

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Росіяни облаштовують другу лінію оборони

Щоб уникнути вогневого ураження від підрозділів наших військ, окупанти наказали своїм бійцям не перебувати усім разом. Крім того, вони посилили окремі напрямки мобілізаційним резервом. Упродовж доби ворог активно вдосконалював інженерне обладнання другої лінії оборони, а в окремих районах проводив повітряну розвідку із застосуванням дронів.

Основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в районах:

Оріхова,

Гуляйполя,

Великої Новосілки.

Крім того, вони посилили свої підрозділи в районі Василівки.

Ворог обстрілює житлові райони на Сході України

Ворожі війська відкривали вогонь з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі та будинках місцевих мешканців в Оріхові, Гуляйполі, Комишувасі, Таврійському, Новоданилівці, Новоандріївці Пологівського району, а також по Кам'янському, що у Василівському районі. Крім того, ворог гатив з усієї можливої зброї по наших військових вздовж лінії фронту.

У передмісті Запоріжжя сили ППО збили російську ракету.

Унаслідок ворожих артилерійських ударів в районі постраждали дитина, чоловік та жінка. Вони зазнали осколкових поранень біля Таврійського та Комишувахи. Також відомо, що пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: близько 20 будинків, олійниця, автомобіль та приміщення магазину.

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Злочини росіян на окупованих територіях

На захоплених територіях ворожі військові продовжують здійснювати злочини проти мирного населення. У Мелітополі, Токмаку та Копані вони викрали трьох місцевих мешканців. Крім того, путінські солдати активно мародерять, а награбоване відправляють в Росію. За останню добу відомо про викрадення 6 легкових та 3 вантажних автомобілів.

Успіхи ЗСУ на Запоріжжі

На Запорізькому напрямку наші воїни ведуть оборонну операцію та знищують особовий склад і техніку окупантів. Упродовж доби втрати росіян склали:

19 бійців особового складу, а ще 14 – ЗСУ поранили;

6 бойових броньованих машин;

3 одиниці автомобільної техніки;

міномет;

2 склади зберігання боєприпасів.

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