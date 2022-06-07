У Запорізькій обласній військовій адміністрації зазначили, що загалом 6 червня з 18:00 до 19:00 години в Степногірськ прилетіло 8 снарядів окупанта. Руйнувань зазнав житловий фонд третього мікрорайону міста.

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Окрім того, окупанти "денацифікували" садочок у смт. Ракета поцілила у двір садка, осколками там вибило близько 100 вікон.

Дивіться фото, як окупанти обстріляли садочок на Запоріжжі:



Внаслідок обстрілу селища одна людина отримала поранення, її госпіталізували до лікарні.

Ворог майже щодня обстрілює Степногірськ на Запоріжжі. Через це в населеному пункті з початку березня відсутнє централізоване водозабезпечення. Свердловини знаходяться за 15 кілометрів від селища, на тимчасово окупованій території. Також у селищі бувають перебої з електропостачанням.

До війни в Степногірську мешкало понад 5000 людей, зараз вдвічі менше.