У Центрі протидії дезінформації попередили, що російська пропаганда розробила інформаційно-психологічну операцію.

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Їх мета позбавити громадян можливості отримувати правдиву інформацію. А також згодом звинуватити українську владу, що вона відмовилася від своїх громадян.

Для цього російські окупанти нещодавно відключили українських операторів на Херсонщині. Після цього вони почали стверджувати нібито це зробила українська влада.

Фейк на Запоріжжі

Тепер ворожа пропаганда переконує, що в Запорізькій області відключено звʼязок начебто розпорядженням РНБО України, що є неправдою.



Фейк від росіян / Фото Центр протидії дезінформації

Усі регіони є частиною України, кожен мешканець тимчасово окупованих територій – такий же наш земляк, як і всі інші,

– повідомили у Центрі протидії дезінформації.

"Це ще перед початком війни підтвердив Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв’язку та надав відповідні роз’яснення усім українським операторам", – пояснили в ЦПД.

Також там нагадали, що робити у випадку, якщо немає мобільного зв’язку та інтернету. Тоді достовірну інформацію можна отримувати на середніх хвилях радіо – частоти 1278, 1404, 873, 657 кГц.

Інформацію підтвердили й в Запорізькій ОВА. "У мережі з’явилась інформація про нібито прийняте рішення Ради національної безпеки та оборони України про припинення надання послуг мобільного зв’язку та про згортання діяльності вітчизняних мобільних операторів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області", – повідомив начальник управління транспорту та зв’язку ЗОВА Роман Пісарев.

За його словами, дана інформація є провокацією, фейком, вона не відповідає дійсності. Мета її розповсюдження – дезінформувати населення тимчасово захоплених територій. Адже жодних рішень такого змісту не приймалося.

Яка ситуація в Запоріжжі: останні новини

У межах робочої поїздки Володимир Зеленський відвідав українських захисників у Запорізькій області. Він ознайомився з ситуацією в регіоні. Про це повідомили 5 червня в Офісу Президента. Зазначили, що Зеленський поспілкувався з воїнами, нагородив їх та вручив цінні подарунки.

На Запоріжжі наші сили оборони збили російський літак Су-25. Ворожу техніку вдалось знищити під Оріховим Запорізької області.

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