Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух під час телемарафону. Він підтвердив інформацію, що росіяни відійшли від блокпостів у області.

До теми Майже 60% регіону окуповано: Зеленський на Запоріжжі провів нараду і зустрівся з переселенцями

Росіяни відвели сили на двох напрямках на Запоріжжі

Олександр Старух каже, що окупанти відвели війська не тільки з Мелітопольського району. Вони також забрали частину військової сили у Василівському районі.

Разом з тим, Василівка, Дніпрорудне та Енергодар серйозно укріплені. Але з блокпостів росіян чомусь вивели. Можливо, в них ротація. Переміщення відбулося в напрямку Херсона,

– каже голова Запорізької ОВА.

Напередодні мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що контрнаступ ЗСУ на деяких напрямках проходить дуже вдало. Ворог не просто зазнає втрат, а панічно втікає.

"Три дні тому з всіх блокпостів на території Мелітопольського району росіяни поїхали. Втекли, завдяки ЗСУ. І навіть з території Василівки вони перемістилися до Зеленого Гаю через страх наступу наших військових", - пояснив він.

Яка ситуація в Запоріжжі: останні новини

Росіяни тимчасово окупували частину Запорізької області. Там вони залякують представників місцевої влади та знущаються з мирних жителів. Є випадки як примусової, так і добровільної колаборації.

Крім того, загарбники регулярно обстрілюють населені пункти. Так, 5 червня вони вдарили по Оріхову та Гуляйполю. Гатили з реактивних систем залпового вогню. Загинула літня жінка. Пошкоджень зазнали 5 будинків та квартира.

Окупанти стверджують про нібито відключення українських мобільних операторів на Запоріжжі. Їх мета позбавити громадян можливості отримувати правдиву інформацію.

До активних обстрілів окупанти вдаються, тому що не мають сил для наступу. Тим часом українські захисники просуваються на Запоріжжі. Росіяни 3 червня спробували зупинити їх, але відступили.

У межах робочої поїздки Володимир Зеленський відвідав українських захисників у Запорізькій області. Він ознайомився з ситуацією в регіоні, а також поспілкувався з воїнами, нагородив їх та вручив цінні подарунки.

До слова, у Генштабі ЗСУ розповіли, що станом протягом минулої доби, 6 червня, на Запорізькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили. Проте обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Богоявленка, Володимирівка, Малинівка та Щербаки.

Відео до теми – план росіян розбитий вщент: оточення біля Сєвєредонецька провалилось