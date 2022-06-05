У ході візиту український лідер заслухав доповідь Олександра Старуха – начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Окрім того, доповіли представники військового командування, а також – керівництва управління Національної поліції в області.

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Старух повідомив, що майже 60% території області тимчасово окупували російські загарбники. У Запорізькій області тривають бої. Станом на 5 червня через бойові дії знеструмлені 77 населених пунктів.

Загалом російські окупанти у регіоні зруйнували 2701 об'єкт інфраструктури. Водночас відновити вдалося майже 700 з них.

Також у Запорізькій області створили гуманітарні хаби. У них приймають мешканців тимчасово окупованих територій і населених пунктів, де тривають бойові дії.

За словами начальника ОВА, упродовж останніх 15 днів найбільше людей прибувають з Херсонщини. Окрім того, прибувають жителі Маріуполя. Зеленський доручив керівництву області надати людям усю необхідну допомогу.

Багато людей приїжджає з населених пунктів, які тимчасово окуповані ворогом. Маємо зосередитися на тому, щоб розв'язати їхні побутові проблеми, забезпечити переселенців житлом. Також треба подбати про працевлаштування цих людей. Впевнений, що серед них є кваліфіковані фахівці,

– заявив президент.

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ

Український лідер 5 червня відвідав позиції українських захисників та захисниць у Запорізькій області. Президент поспілкувався з героями, вручив їм нагороди та цінні подарунки.

Зеленський заявив, що хоче подякувати кожному та кожній, хто захищає Україну. Президент побажав героям та їхнім рідним здоров'я.

Разом з воїнами президент вшанував загиблих захисників та захисниць хвилиною мовчання.

До Запоріжжя Зеленський прибув вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії. Український лідер відвідав область разом з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком та його заступником Кирилом Тимошенком.

Візит Зеленського на Харківщину

У травні український лідер відвідав Харківщину. Там Зеленський побував на передовій, зустрівся з представниками місцевої влади, а також на власні очі побачив, яких руйнувань завдали Харкову російські окупанти. Однією з тем візиту стало відбудовування міста. Зокрема, Зеленський закликав позбуватися панельних будинків.

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