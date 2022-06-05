На Запоріжжя триває протистояння наших героїв з російськими загарбниками. Ворог боїться йти в наступ та зазнавати нових втрат, тому вирішив обстрілювати мирних українців здалеку.

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Ситуація на Запоріжжі

Відважні захисники Запоріжжя повідомили про те, що російські окупанти не здійснювали активних спроб проводити наступальні дії. Основні сили ворог кинув на стримування просування підрозділів ЗСУ, утримання зайнятих рубежів, обладнанні другої лінії оборони. Також ворог здійснив обстріл позицій наших захисників та захисниць, а також мирних міст.

Кам'янське російські окупанти атакували за допомогою літака Су-25. В окремих районах ворог намагався проводити повітряну розвідку за допомогою безпілотників.

Свої основні сили росіяни зосереджують в районі Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки, підсилення підрозділів окупантів спостерігають і в районі Василівки. По Оріхову та Гуляйполю росіяни вгатили з реактивних систем залпового вогню. На жаль, внаслідок їх дій загинула літня жінка. Пошкоджень зазнали 5 будинків та квартира.

Нашим захисникам та захисницям вдалося завдати ворогу наступних втрат:

особовий склад – 8 ліквідованих, 19 поранених;

2 танки;

1 бойова броньована машина;

4 одиниці автомобільної техніки;

1 міномет.

На окупованих територіях росіяни продовжують тероризувати мирне населення, проводити інформаційну блокаду та заходи з пропаганди, посилено режим контролю, людям не дають можливості виїхати на підконтрольну Україні територію.

Також окупанти залякають представників місцевої влади, фіксуються випадки як примусової, так і добровільної колаборації. Росіяни продовжують здійснювати терористично-насильницькі дії щодо цивільних, командування росіян це заохочує.

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Львівські десантники "потішили" російських окупантів фаєр-шоу. Тепер у ворога стало на один склад з боєприпасами менше.

Росіяни завдали ракетного по Дарницькому вагоноремонтному заводу. У російському Міноборони поспішили збрехати, що там були танки та броньована бойова техніка. Укрзалізниця запросила журналістів на власні очі переконатися в тому, що окупанти знову нафантазували собі "перемогу".

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