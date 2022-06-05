В Запорожье продолжается противостояние наших героев с российскими захватчиками. Враг боится идти в наступление и нести новые потери, поэтому решил обстреливать мирных украинцев издалека.

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Ситуация в Запорожье

Отважные защитники Запорожья сообщили о том, что российские кафиры не предпринимали активных попыток проводить наступательные действия. Основные силы враг бросил на сдерживание продвижения подразделений ВСУ, содержание занятых рубежей, оборудование второй линии обороны. Также враг совершил обстрел позиций наших защитников и защитниц, а также мирных городов.

Каменское российские кафиры атаковали с помощью самолета Су-25. В отдельных районах враг пытался проводить воздушную разведку с помощью беспилотников.

Свои основные силы россияне сосредотачивают в районе Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки, усиление подразделений кафиров наблюдают и в районе Васильевки. По Орехову и Гуляйполю россияне устроили из реактивных систем залпового огня. К сожалению, в результате их действий погибла пожилая женщина. Повреждения получили 5 домов и квартира.

Нашим защитникам и защитницам удалось нанести врагу следующие потери:

личный состав – 8 ликвидированных, 19 раненых;

2 танка;

1 боевая бронированная машина;

4 единицы автомобильной техники;

1 миномет.

На оккупированных территориях россияне продолжают терроризировать мирное население, проводить информационную блокаду и мероприятия по пропаганде, усилен режим контроля, людям не позволяют выехать на подконтрольную Украине территорию.

Также кафиры запугивают представителей местных властей, фиксируются случаи как принудительной, так и добровольной коллаборации. Россияне продолжают совершать террористически-насильственные действия по гражданским, командование россиян это поощряет.

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