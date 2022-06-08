Завдяки зусиллям Збройних Сил України окупант відправився разом з іншими російськими солдатами на "концерт Кобзона".

Актуально Ударні угруповання з Білорусі й стримування штурму Сєвєродонецька: основне за 105 день війни

Відомо, що Ширін був начальником штабу 336 бригади морської піхоти Балтійського флоту. Російська пропаганда заявила, що він загинув під час виконання військового обов'язку в бою в Україні. На якому саме напрямку та коли – не повідомляють.

Що відомо про втрати росіян на війні проти України

Збройні Сили України завдають путінській армії колосальних втрат. Стільки зброї, техніки та особового складу росіяни не втрачали ще під жодного іншого вторгнення. Втрати ворога станом на ранок 7 червня становлять:

О=особового складу – близько 31 360 військових;

танків – 1 390 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 416 одиниць;

артилерійських систем – 694 одиниці;

реактивних систем залпового вогню – 207 одиниць;

засоби ППО – 96 одиниць;

літаків – 212 одиниць;

гелікоптерів – 177 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 553 одиниці;

крилаті ракети – 125 одиниць;

кораблі /катери – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 405 одиниць;

спеціальної техніки – 53 одиниці.

Цікаво Міноборони демонструє трофейний російський "Панцир-С1": відео з центру Києва

Упродовж 7 червня наші воїни знищили російський спостережний пост та 2 склади з боєприпасами на Сході України. Крім того, вони ліквідували 56 окупантів, міномет, 12 АТТ, паливозаправник та 1 одиницю спеціальної техніки.

Зверніть увагу! У Росії заборонили поширювати інформацію про військових, які загинули на війні в Україні. Її засекретили та визнали державною таємницею. З сайтів "Мережі міських порталів" вже видалили списки полеглих бійців.

На Запорізькому напрямку ЗСУ знищили 19 російських військових, а ще 14 – поранили. Крім того, вони завдали ворогу втрат у техніці й ліквідували 6 бойових броньованих машин, 3 одиниці автомобільної техніки, міномет та 2 склади зберігання боєприпасів.

Це може вас зацікавити – оперативна інформація про ситуацію на фронті: відео