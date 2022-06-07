Втрати росіян на війні проти України – колосальні. Наші воїни дають потужну відсіч "другій армії світу".

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Нові успіхи ЗСУ на Сході України

Упродовж 7 червня українські оборонці знищили російський спостережний пост та 2 склади з боєприпасами. Втрати ворога склали:

56 бійців;

міномет;

12 АТТ;

паливозаправник;

1 одиницю спеціальної техніки.

До речі, у Росії інформацію про загиблих в Україні військових засекретили та визнали державною таємницею. На сайтах "Мережі міських порталів" вже видалили списки полеглих бійців.

Загальні втрати ворога на війні станом на ранок 7 червня

Особового складу – близько 31 360 військових;

танків – 1 390 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 416 одиниць;

артилерійських систем – 694 одиниці;

реактивних систем залпового вогню – 207 одиниць;

засоби ППО – 96 одиниць;

літаків – 212 одиниць;

гелікоптерів – 177 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 553 одиниці;

крилаті ракети – 125 одиниць;

кораблі /катери – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 405 одиниць;

спеціальної техніки – 53 одиниці.

Зауважимо, що за вчорашню добу найбільше втрат військо держави-агресорки зазнало на Слов'янському напрямку.

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Як ЗСУ нищать окупантів: останні новини

6 червня група українських штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів атакувала окупаційні війська на кількох напрямках. Їм вдалося знищити бойові броньовані машини, до 20 бійців, 2 безпілотники типу "Орлан-10", а також пошкодити логістичні центри та склади із пально-мастильними матеріалами.

У зоні ООС наші бійці 6 червня відбили 10 атак окупантів. Під час бою вони знищили російський танк, 3 артилерійські системи, 2 бойові броньовані машини, 1 автомобіль, 2 безпілотники типу "Орлан" та 2 склади з боєприпасами.

Біля Комишувахи Луганської області поранили заступника командира спецполку імені Кадирова – підполковника Межеда Уцмигова.

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