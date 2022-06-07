Російські медіа повідомляють, що тепер всі відомості про загиблих в Україні військових ще й засекретили. Інформацію визнали "державною таємницею", повідомляє 24 канал.

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Списки загиблих солдатів видалили

Офіційні списки російських солдатів, які загинули на війні в Україні, були розміщені на сайтах "Мережі міських порталів". Тепер же їх звідти видалили.

Це сталося після того, як у Калінінградській області суд оголосив "забороненою інформацією" список загиблих в Україні. Перелік зібрав псковський сайт за інформацією з відкритих офіційних джерел.

Суддя вирішив, що такі відомості "розкривають втрати особового складу у воєнний час, у мирний час у період проведення спеціальних операцій" та належать до "державної таємниці". Після такого рішення суду всі ресурси з такою інформацією видалили переліки загиблих на війні в Україні.

Мовиться, зокрема, про сайти міст Новосибірськ, Чита, Челябінськ, Красноярськ, Омськ та інші.

Втрати росіян у війні в Україні

Усім відомо, Росія втрачає нечувано велику кількість особового складу та техніки. Зокрема, за даними Генерального штабу Збройних Сил України на ранок 7 червня втрати ворога вже склали 31 360 російських окупантів. Ліквідовано також багато техніки. Підрахунок неточний, бо його ускладнює інтенсивність бойових дій. Натомість за минулу добу найбільше втрат росіянам завдали на Слов'янському напрямку.

Майже кожна бригада ЗСУ не втомлюється хвалитися і тішити нас тим, як вміло ліквідовує ворога. Так, львівські десантники на Сході України знищили близько 50 військових так званого елітного полку російської армії. Бій тривав 14 годин, але наші захисники зупинили наступ російських окупантів. Ворог хотів перерізати одну стратегічно важливу трасу на Сході України, але його планам завадили.

Завдають втрат росіянам на нашій землі і з повітря. Група штурмовиків та бомбардувальників Повітряних сил завдала вогневих ударів по окупаційних військах на кількох напрямках. Внаслідок професійних дій пілотів вдалося знищити бойові броньовані машини та до 12 осіб живої сили противника.

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