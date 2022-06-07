Ворог хотів перерізати одну стратегічно важливу трасу на сході України. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

До теми Окупанти продовжують штурм Сєвєродонецька: ЗСУ завдають противнику втрат

За його словами, десантники 80 десантно-штурмової бригади не дозволили російським загарбникам розвинути наступ. Бій українських військових з окупантами тривав близько 14 годин.

Наші воїни з гранатомета NLAW підпалили російську бойову десантну машину.

Також ЗСУ знищили близько 50 військових 104-го так званого "гвардійського" десантно-штурмового полку 76-ої десантно-штурмової псковської дивізії Росії.

І коли ворог зустрівся у близькому стрілецькому бою з українськими десантниками, він відступив, залишивши у лісосмузі тіла своїх загиблих.

Голова Львівської ОВА переповідає, що це був важкий бій, в якому наші бійці проявили свою мужність і відданість.

Українські захисники, попри поранення, мужньо відбивали наступ російської армії.

Старший лейтенант Олександр Чавдар та старший солдат Олег Дубич отримали осколкові поранення, але відмовились від евакуації в медзаклад і продовжували вести вогонь, поки ворог не відступив,

– розповів Козицький.

Цікаво, що в той день на цьому бійці 80-ї бригади не зупинились. Артилерійські підрозділи цієї ж бригади нанесли масований артилерійський удар, внаслідок якого прорядили ряди окупантів та їхньої техніки.

Дивіться відео, як львівські десантники знищують окупантів:



Ситуація на Донбасі станом на 7 червня

На Донецькому напрямку , окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

, окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів. Завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км на схід від Слов'янська. Ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають. Наші воїни завдають противнику втрат.

противник активних бойових дій не вів. Завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км на схід від Слов'янська. Ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають. Наші воїни завдають противнику втрат. На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли і відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти.

українські війська успішно протидіяли і відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти. На Слов'янському напрямку противник зосереджує основні зусилля на продовженні наступу на напрямках населених пунктів Ізюм та Слов'янськ. Намагається просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина.

противник зосереджує основні зусилля на продовженні наступу на напрямках населених пунктів Ізюм та Слов'янськ. Намагається просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина. Ворог обстрілює позиції наших військ у районах населених пунктів Базалівка, Бражківка, Грушуваха. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню артилерії здійснює повітряну розвідку з застосуванням безпілотника.

Відео до теми – 104 день війни: оперативна інформація від Генштабу ЗСУ