Ворог хотів перерізати одну стратегічно важливу трасу на сході України. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
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За його словами, десантники 80 десантно-штурмової бригади не дозволили російським загарбникам розвинути наступ. Бій українських військових з окупантами тривав близько 14 годин.
- Наші воїни з гранатомета NLAW підпалили російську бойову десантну машину.
- Також ЗСУ знищили близько 50 військових 104-го так званого "гвардійського" десантно-штурмового полку 76-ої десантно-штурмової псковської дивізії Росії.
І коли ворог зустрівся у близькому стрілецькому бою з українськими десантниками, він відступив, залишивши у лісосмузі тіла своїх загиблих.
Голова Львівської ОВА переповідає, що це був важкий бій, в якому наші бійці проявили свою мужність і відданість.
Українські захисники, попри поранення, мужньо відбивали наступ російської армії.
Старший лейтенант Олександр Чавдар та старший солдат Олег Дубич отримали осколкові поранення, але відмовились від евакуації в медзаклад і продовжували вести вогонь, поки ворог не відступив,
– розповів Козицький.
Цікаво, що в той день на цьому бійці 80-ї бригади не зупинились. Артилерійські підрозділи цієї ж бригади нанесли масований артилерійський удар, внаслідок якого прорядили ряди окупантів та їхньої техніки.
Дивіться відео, як львівські десантники знищують окупантів:
Ситуація на Донбасі станом на 7 червня
- На Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
- На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів. Завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км на схід від Слов'янська. Ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають. Наші воїни завдають противнику втрат.
- На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли і відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти.
- На Слов'янському напрямку противник зосереджує основні зусилля на продовженні наступу на напрямках населених пунктів Ізюм та Слов'янськ. Намагається просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина.
- Ворог обстрілює позиції наших військ у районах населених пунктів Базалівка, Бражківка, Грушуваха. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню артилерії здійснює повітряну розвідку з застосуванням безпілотника.
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