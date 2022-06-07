Враг хотел перерезать одну стратегически важную трассу на востоке Украины. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

К теме Оккупанты продолжают штурм Северодонецка: ВСУ наносят противнику потери

По его словам, десантники 80-й десантно-штурмовой бригады не позволили российским захватчикам развить наступление. Бой украинских военных с оккупантами длился около 14 часов .

Наши воины из гранатомета NLAW подожгли российскую десантную боевую машину.

Также ВСУ уничтожили около 50 военных 104-го так называемого "гвардейского" десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой псковской дивизии России.

И когда враг встретился в близком стрелковом бою с украинскими десантниками, он отступил, оставив в лесополосе тела своих погибших.

Глава Львовской ОВА пересказывает, что это был тяжелый бой, в котором наши бойцы проявили свое мужество и преданность.

Украинские защитники, несмотря на ранения, мужественно отражали наступление русской армии.

Старший лейтенант Александр Чавдар и старший солдат Олег Дубич получили осколочные ранения, но отказались от эвакуации в медучреждение и продолжали вести огонь, пока враг не отступил.

– рассказал Козицкий.

Интересно, что в тот день на этом драке 80-й бригады не остановились. Артиллерийские подразделения этой же бригады нанесли массированный артиллерийский удар, в результате которого прорядили ряды кафиров и их техники.

Смотрите видео, как львовские десантники уничтожают кафиров:



Ситуация на Донбассе на 7 июня

На Донецком направлении , кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары из самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

, кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары из самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях. На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел. Нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км к востоку от Славянска. Враг продолжает штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются. Наши воины наносят противнику потери.

противник активных боевых действий не вел. Нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км к востоку от Славянска. Враг продолжает штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются. Наши воины наносят противнику потери. На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Роты.

украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Роты. На Славянском направлении противник сосредоточивает основные усилия на продолжении наступления на направления населенных пунктов Изюм и Славянск. Пытается продвинуться в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина.

противник сосредоточивает основные усилия на продолжении наступления на направления населенных пунктов Изюм и Славянск. Пытается продвинуться в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина. Враг обстреливает позиции наших войск в районах населённых пунктов Базаловка, Бражковка, Грушуваха. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляет воздушную разведку с применением беспилотника.

Видео по теме – 104 день войны: оперативная информация от Генштаба ВСУ