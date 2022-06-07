В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте. Актуальную карту боевых действий можно увидеть дальше.
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Какая ситуация на границе с Беларусью
На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. Ожидается, что численность белорусской армии увеличится до 80 тысяч человек в рамках южного оперативного командования. Чтобы укомплектовать эти части, придется брать находящуюся на хранении технику.
Что происходит на Донбассе
- На Славянском направлении противник сосредотачивает основные усилия на продолжении наступления на направления населенных пунктов Изюм и Славянск. Пытается продвинуться в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина.
- Враг обстреливает позиции наших войск в районах населённых пунктов Базаловка, Бражковка, Грушуваха. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляет воздушную разведку с применением беспилотника.
- На Донецком направлении , кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары из самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
- На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел. Нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км к востоку от Славянска. Враг продолжает штурм Северодонецка , боевые действия продолжаются. Наши воины наносят противнику потери.
- На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Роты.
В целях усиления группировки на направлениях Попасная, Николаевка враг осуществляет передислокацию подразделений.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел.
Что происходит в других регионах
На Северском направлении противник также активных действий не производил, признаков создания ударных группировок нет. В то же время кафиры обстреляли наши подразделения в районах населенных пунктов Ходыно и Большая Писаревка Сумской области.
На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей, приграничных районов к северу от Харькова и сдерживании продвижения наших войск. Проводит дистанционное минирование местности в направлении наступления наших войск на Рубежное.
На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на улучшении своего тактического положения, содержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Актуальная карта боевых действий на 7 июня / Фото Liveuamap
Достижение наших ВСУ
Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеских сил на Херсонщине, а самолеты – по складам боеприпасов на Николаевщине. Противник потерял более 20 человек и до 10 единиц военной техники.
За прошедшие сутки защитники и защитницы Украины на Донецком и Луганском направлениях отбили 10 атак врага, уничтожив:
- 1 танк,
- 3 артиллерийские системы,
- 2 боевые бронированные машины,
- 1 автомобиль и 2 склада с боеприпасами.
Подразделения противовоздушной обороны сбили 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".