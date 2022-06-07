У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті. Актуальну карту бойових дій можете побачити далі.

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Яка ситуація на кордоні з Білоруссю

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. Очікується, що чисельність білоруської армії збільшиться до 80 тисяч осіб у межах створення південного оперативного командування. Аби укомплектувати ці частини, доведеться брати техніку, яка перебувала на зберіганні.

Що відбувається на Донбасі

На Слов'янському напрямку противник зосереджує основні зусилля на продовженні наступу на напрямках населених пунктів Ізюм та Слов'янськ. Намагається просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина.

противник зосереджує основні зусилля на продовженні наступу на напрямках населених пунктів Ізюм та Слов'янськ. Намагається просунутись у напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина. Ворог обстрілює позиції наших військ у районах населених пунктів Базалівка, Бражківка, Грушуваха. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню артилерії здійснює повітряну розвідку з застосуванням безпілотника.

На Донецькому напрямку , окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

, окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів. Завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км на схід від Слов'янська. Ворог продовжує штурм Сєвєродонецька , бойові дії тривають. Наші воїни завдають противнику втрат.

противник активних бойових дій не вів. Завдав ракетного удару по населеному пункту Миколаївка за 4 км на схід від Слов'янська. Ворог , бойові дії тривають. Наші воїни завдають противнику втрат. На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли і відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти.

З метою посилення угруповання на напрямках Попасна, Миколаївка ворог здійснює передислокацію підрозділів.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів.

Що відбувається в інших регіонах

На Сіверському напрямку противник також активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань немає. Водночас окупанти обстріляли наші підрозділи у районах населених пунктів Ходине та Велика Писарівка Сумської області.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, прикордонних районів на північ від Харкова та стримуванні просування наших військ. Проводить дистанційне мінування місцевості у напрямку наступу наших військ на Рубіжне.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на покращенні свого тактичного положення, утриманні зайнятих рубежів, поповненні боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.



Актуальна карта бойових дій станом на 7 червня / Фото Liveuamap

Досягнення наших ЗСУ

Українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині, а літаки – по складах боєприпасів на Миколаївщині. Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки.

За минулу добу захисники та захисниці України на Донецькому і Луганському напрямках відбили 10 атак ворога, знищивши:

1 танк,

3 артилерійські системи,

2 бойові броньовані машини,

1 автомобіль та 2 склади з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".