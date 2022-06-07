О том, что российские захватчики основные усилия сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях, подтвердили и в Генштабе ВСУ.
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Враг пытается как захватить Северодонецк, так и отрезать силы украинской обороны, захватив трассу Лисичанск – Бахмут. Именно по этой трассе идет поставка в Лисичанск и Северодонецк. Дорога пока находится под контролем украинских сил, но простреливается врагом. Поэтому передвижение по ней небезопасно.
В Северодонецке продолжаются боевые действия с переменным успехом. Враг значительно превосходит украинские силы. Наши воины наносят противнику потери. Штурм города оккупантами продолжаются. Накануне сражения продолжались в восточной части города.
Наступление на "трассу жизни"
Важным для врага остается и Бахмут, на который наступают с разных сторон. Ведь захват этого города позволит россиянам совершить наступление на Лисичанск.
На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Роты.
Также с целью усиления группировки по направлениям Попасна, враг осуществляет передислокацию подразделений.
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