О том, что российские захватчики основные усилия сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях, подтвердили и в Генштабе ВСУ.

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Враг пытается как захватить Северодонецк, так и отрезать силы украинской обороны, захватив трассу Лисичанск – Бахмут. Именно по этой трассе идет поставка в Лисичанск и Северодонецк. Дорога пока находится под контролем украинских сил, но простреливается врагом. Поэтому передвижение по ней небезопасно.

В Северодонецке продолжаются боевые действия с переменным успехом. Враг значительно превосходит украинские силы. Наши воины наносят противнику потери. Штурм города оккупантами продолжаются. Накануне сражения продолжались в восточной части города.

Важно! Еще недавно враг контролировал до 70% Северодонецка. Но украинские войска пошли в контрнаступление, и за 48 часов им удалось отбросить российские войска в восточные окрестности города и с южных населенных пунктов. Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) отмечают , что такие удачные действия украинцев могут свидетельствовать о снижении боевой мощи российских войск в Украине. А также о том, что украинцы пытаются использовать сосредоточение России на Северодонецке для проведения контратак по другим направлениям наступления – в Харьковской области и вдоль южной оси.

Наступление на "трассу жизни"

Важным для врага остается и Бахмут, на который наступают с разных сторон. Ведь захват этого города позволит россиянам совершить наступление на Лисичанск.

На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Роты.

Также с целью усиления группировки по направлениям Попасна, враг осуществляет передислокацию подразделений.

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