Про те, що російські загарбники основні зусилля зосередили на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, підтвердили й у Генштабі ЗСУ.

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Ворог намагається як захопити Сєвєродонецьк, так і відрізати сили української оборони, захопивши трасу Лисичанськ – Бахмут. Саме по цій трасі йде постачання до Лисичанська та Сєвєродонецька. Дорога поки перебуває під контролем українських сил, але прострілюється ворогом. Тому пересування по ній небезпечне.

У Сєвєродонецьку тривають бойові дії з перемінним успіхом. Ворог значно переважає українські сили. Натомість наші воїни завдають противнику втрат. Штурм міста окупантами продовжуються. Напередодні бої тривали у східній частині міста.

Важливо! Ще нещодавно ворог контролював до 70% Сєвєродонецька. Але українські війська пішли в контрнаступ, і за 48 годин їм вдалося відкинули російські війська до східних околиць міста та з південних населених пунктів. Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, шо такі вдалі дії українців можуть свідчити про зниження бойової потужності російських військ в Україні. А також про те, що українці намагаються використати зосередження Росії на Сєвєродонецьку для проведення контратак на інших напрямках наступу – у Харківській області та вздовж південної осі.

Наступ на "трасу життя"

Важливим для ворога залишається і Бахмут, на який наступають з різних сторін. Адже захоплення цього міста дозволить росіянам здійснити наступ на Лисичанськ.

На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли та відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти.

Також з метою посилення угруповання на напрямках Попасна, ворог здійснює передислокацію підрозділів.

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