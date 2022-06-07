Про те, що російські загарбники основні зусилля зосередили на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, підтвердили й у Генштабі ЗСУ.
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Ворог намагається як захопити Сєвєродонецьк, так і відрізати сили української оборони, захопивши трасу Лисичанськ – Бахмут. Саме по цій трасі йде постачання до Лисичанська та Сєвєродонецька. Дорога поки перебуває під контролем українських сил, але прострілюється ворогом. Тому пересування по ній небезпечне.
У Сєвєродонецьку тривають бойові дії з перемінним успіхом. Ворог значно переважає українські сили. Натомість наші воїни завдають противнику втрат. Штурм міста окупантами продовжуються. Напередодні бої тривали у східній частині міста.
Наступ на "трасу життя"
Важливим для ворога залишається і Бахмут, на який наступають з різних сторін. Адже захоплення цього міста дозволить росіянам здійснити наступ на Лисичанськ.
На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли та відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Нагірне, Берестове, Криничне, Роти.
Також з метою посилення угруповання на напрямках Попасна, ворог здійснює передислокацію підрозділів.
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