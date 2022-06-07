Прикривали наші штурмовики та бомбардувальники українські винищувачі.
Важливо Найгарячіші точки на Донбасі та знищені окупанти на Півдні: основне за 104 день війни
Внаслідок професійних дій пілотів вдалося знищити:
- бойові броньовані машини,
- до 12 осіб живої сили противника.
А також уразити логістичні центри та склади із пально-мастильними матеріалами. Підрозділи протиповітряної оборони ліквідували 2 безпілотники "Орлан-10".
Зауважимо, що внаслідок злагоджених дій наших бійців, окупанти не дорахувалися однієї ракети. Про це голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Зараз, буквально о 7:30 наші ППО збили ракету. Наша армія – молодці. Вони воюють та дають відсіч ворогу, завдаючи суттєвих втрат,
– зазначив голова Запорізької ОВА.
Досягнення наших ЗСУ
Українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині, а літаки – по складах боєприпасів на Миколаївщині. Противник втратив понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки.
За минулу добу захисники та захисниці України на Донецькому і Луганському напрямках відбили 10 атак ворога, знищивши:
- 1 танк,
- 3 артилерійські системи,
- 2 бойові броньовані машини,
- 1 автомобіль та 2 склади з боєприпасами.
За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і до 7 червня втрати ворога склали 31 360 осіб. Лише за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 110 окупантів.
Зауважимо, що Повітряні сили ЗСУ упродовж доби 3 червня також були "на висоті". Вони тричі атакували скупчення росіян на Херсонщині. Це відбулося під Іванівкою, а також у районі Солдатського та Давидового Броду. Тоді оборонцям Півдня вдалося ліквідувати 19 російських окупантів.
Повітряні сили двома Су-25 атакували скупчення противника під Іванівкою на Херсонщині. Армійською авіацією завдано ще два удари по скупченню противника в районі Солдатського та Давидова Броду,
– повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
Важливо – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 7 червня: дивіться відео