Успешную работу проделали 44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Данила Апостола совместно с аэроразведкой 81 отдельной аэромобильной бригады.

Кстати ВСУ "демилитаризовали" главу штаба одной из бригад россиян

Кроме боеприпасов уничтожили также вражеские "Грады".

Смотрите видео, как уничтожили вражеский состав:

Какая ситуация в Запорожье

В Запорожском направлении воины ведут оборонительную операцию и уничтожают личный состав и технику оккупантов. В сутки 7 июня ВСУ ликвидировали 19 бойцов личного состава, а еще 14 захватчиков ранили. Также обезвредили 6 боевых бронированных машин, 3 единицы автомобильной техники, миномет, 2 склада хранения боеприпасов.

Основные силы и средства захватчики сосредоточиваются в районах Орехова, Гуляйполя, Великой Новоселки. Оккупанты усилили свои подразделения в районе Васильевки.

Кроме того, вражеские обстрелы не прекращаются. В частности, 7 июня россияне открывали огонь из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре и домам местных жителей в Орехове, Гуляйполе, Камышевасе, Таврическом, Новоданиловке, Новоандреевке Пологовского района, а также по Каменскому Васильевскому району. Враг готовил из всего возможного оружия по нашим военным вдоль линии фронта.

Общие потери врага

В Генштабе обнародовали статистику потерь российских кафиров. По состоянию на 8 июня украинская армия уже ликвидировала 31 500 тысяч захватчиков, из них 140 – за последние сутки. Наибольшие потери россиянам нанесли на Славянском направлении. Кроме того, ВСУ уничтожили тысячи единиц техники противника:

танков – 1393 (+3),

боевых бронированных машин – 3429 (+13),

артиллерийских систем – 703 (+9),

РСЗО – 213 (+6),

средства ПВО – 96 (+0),

самолетов – 212 (+0),

вертолетов – 178 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),

крылатые ракеты – 125 (+0),

корабли /катера – 13 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 2406 (+1),

специальная техника – 53 (+0).

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